عودة إلى أجواء الهيبي مع Saint Laurent

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 03:55 مساءً - في مجموعته الجديدة لدار سان لوران لموسم ربيع وصيف 2020، أعاد أنطوني فاكاريللو تنظيم بدلات السموكينغ، التي قدّمها إيف سان لوران في القرن العشرين بأسلوب متجدّد ومبتكر يناسب الجيل الجديد. سترة مصنوعة من المخمل والحرير

قميص مصنوع من قماش الكريب الصيني

شورت برمودا مصنوع من قماش الدنيمتربان مصنوع من الحرير قميص مصنوع من قماش الكريب الصيني فستان طويل بياقة عالية مصنوع من حرير الموسلين

حزام كورسيه مصنوع من جلد الثعبان

حذاء عالٍ مصنوع من الجلد الأسود فستان مطرّز مصنوع من قماش حرير الموسلين

حذاء عالٍ مصنوع من الجلد السويدي باللون الأسود سترة مصنوعة من المخمل والحرير

بروش مرصّع بالباييت Advertisements سترة توكسيدو مصنوعة من قماش الغبردين ومزيّنة بالباييت

سروال مزيّن بالكسرات وبحبيبات الباييت

قميص مصنوع من حرير الكريب الصيني

حذاء 7 Pumps مصنوع من الجلد قميص مزيّن بالكسرات مصنوع من قماش الكريب الصيني

لاغينغ بخصر عالٍ مصنوع من قماش الجرسيه

حزام كورسيه مصنوع من جلد التمساح باقة من التصاميم التي ضمّت القمصان وسترات التوكسيدو وسراويل البرمودا، وغيرها من التصاميم المستوحاة من أجواء الهيبي التي كانت سائدة في تلك الحقبة. تابعي المزيد : سان لوران… طرح حصري في السوق منطقة الشرق الأوسط

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