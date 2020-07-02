كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يوليو 2020 03:55 مساءً - يعد الذهب الأبيض من أكثر المجوهرات المفضّلة لدى الكثير من السيدات؛ حيث يمنحهن قدرًا من الأناقة والفخامة، كما يناسب مختلف المناسبات والأذواق.



وتفضّل بعض السيدات اختيار تصاميم المجوهرات من الذهب الأبيض بأشكاله المتعددة والمختلفة، سواء كان مرصعاً بالأحجار الكريمة أو اللؤلؤ أو الكريستال.



وفي السطور التالية؛ يقدم لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة من تصاميم قلائد من الذهب الأبيض، يمكنكِ اختيار ما يناسبكِ من بينها؛ لإطلالة متميزة وجذابة.



قلادة من شانيل

قلادة من شانيل



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر فخامة وتميزًا من الذهب الأبيض، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من شانيل، لقلادة من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا)، بتصميم الورد المرصع بأحجار من الألماس صغيرة الحجم.

ولتصميم أكثر فخامة يناسب الإطلالات المسائية؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من شانيل، حيث صممت على شكل وردة كبيرة الحجم، ومرصعة بأحجار الألماس، ويتدلى منها سلاسل مستقيمة رفيعة مختلفة الطول مرصعة بالألماس.

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قلادة من سواروفسكي

قلادة من سواروفسكي



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر نعومة لإطلالة مسائية فخمة؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق، لقلادة مطلية بالذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا)، والمرصعة بأحجار من الألماس التي تزين قطعة كبيرة من الكريستال الأزرق من سواروفسكي، والتي صُممت بشكل بيضاوي أنيق يحيط بأحجار الألماس صغيرة الحجم.

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قلادة من بياجيه

قلادة من بياجيه



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر نعومة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من بياجيه، لقلادة من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا)، ومرصعة بأحجار من الألماس، مقطوعة بطريقة "برليانت" كثيرة الأسطح (قرابة 0.68 قيراط)، وتتوسطها حلقة دائرية.

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قلادة من لازوردي

قلادة من لازوردي



لإطلالة أكثر نعومة وأناقة، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من لازوردي، لقلادة من الذهب الأبيض على شكل قوس مرصع بأحجار الألماس، يتدلى منها الألماس بشكل منتظم.



قلادة من بولغاري

قلادة من بولغاري



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر بساطة ورقيًا، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من بولغاري، لقلادة من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا) على شكل دائري، ومرصعة بالكامل بأحجار الألماس المرصوف على القلادة.

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