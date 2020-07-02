أهالي الطالبات يتجمعن أمام لجان الثانوية رغم كورونا: بنحسسهم بالأمان

أخبار من الوطن نيوز

يتواجد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، أمام اللجان بمختلف المدارس، منتظرين أبناءهم الذين يؤدون امتحانات الأحياء، والاستاتيكا، والفلسفة والمنطق، رغم الوجود الأمني المكثف في محيط اللجان.

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وأكدت ولي أمر طالبة بمدرسة سعد زغلول في كفر الشيخ، طلبت عدم ذكر اسمها، أنها لن تسطيع ترك ابنتها تسافر وحدها من بيلا للعاصمة لأداء الامتحانات، منوهة بحرصها على الوجود مع ابنتها منذ اليوم الأول للامتحانات: "مبقدرش أسيبها، وجودي بيحسسها بالأمان، والشرطة قفلت الشوارع علينا وبتمنعنا من الاقتراب، لكن بنتظرها لحد ما تخرج".

وقالت "عاليا.م"، ولي أمر طالبة بالمدرسة نفسها، إنها تذهب من ابنتها منذ اليوم الأول، لشعورها بالخوف، لكنها تتبع الإجراءات الاحترازية خلال فترة وجودها أمام اللجنة، حيث ترتدي "الكمامة" طوال الوقت، مشيرة إلى أنها تتسلح بقراءة القرآن والدعوات لابنتها ولجميع الطلاب خلال فترة وجودها: "بقعد 3 ساعات أقرأ قرآن وادعي للطلاب كلهم، الثانوية العامة رعب لأولياء الأمور قبل الطلاب".

وكثفت قوات الشرطة من وجودها أمام اللجان ومنعت أولياء الأمور من التواجد في محيطها، كما أغلقت الشوارع المؤدية للجان الامتحانات بالمتاريس الحديدية لمنع اقتراب الأهالي، فيما تواجدت عناصر من المباحث لمنع اقترابهم وفقا للتعليمات الجديدة من وزارة الداخلية.