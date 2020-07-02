بعد أغنيتها "بتعلمينا الشدة"... معلومات عن المطربة عفاف راضي

علاقات و مجتمع

بعد انقطاع دام لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، عادت من جديد نجمة جيل التسعينيات عفاف راضي وذلك بعد طرحها أغنية جديدة بعنوان "بتعلمنا الشدة"، تزامنا مع احتفالات الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وظهر في الفيديو الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى رئاسة الجمهورية.

وعفاف راضى التي ولدت يوم ١٢ مايو عام ١٩٥٤ تحرص من حين للآخر على تقديم أعمال جديدة خاصة الأعمال الوطنية التى اُشتهرت بها.

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من مواليد مدينة المحلة الكبرى، وعمها المخرج الكبير الراحل سيد راضى .

كانت بدايتها الفنية من خلال العمل في برامج الأطفال فى نهايه السيتينيات وبدايه السبعينيات.

درست فى الكونسرفتوار، وهى فى سن 10 سنوات وحصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز.

حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراة من أكاديمية الفنون.

شاركت فى عدة مسرحيات غنائية منها على فين يا دوسه، آه يا غجر، دنيا البيانولا، الأرملة الطروب.

قدمت مسلسل "زمن الحلم الضائع" إخراج وفيق وجدى، وللإذاعة قدمت مسلسلا وحيدا بعنوان "حبى أنا" شاركها بطولته الملحن بليغ حمدى، وللسينما "مولد يا دنيا" بطولة محمود ياسين وعبد المنعم مدبولى ولبلبة وسعيد صالح، وحقق نجاحا باهرا.

قدمت العديد من الأغانى الرومانسية والوطنية، ومن أشهر أغانيها: هوا ياهوا، مصر هى أمي، سهر الحبايب، والنبى ده حرام، بحلم ببلاد، يهديك يرضيك، ردوا السلام.