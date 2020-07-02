فيديو.. خناقة في مترو الأنفاق بأنقرة بسبب سيدة خلعت كمامتها

علاقات و مجتمع

تسببت سيدة في الهجوم عليها من قبل ركاب مترو الأنفاق في أنقرة امرأة. Advertisements وهرع الناس وحدثت حالة من الغضب بعد أن خلعت السيدة كمامتها بعد جلوسها على المقعد. ويظهر بمقطع الفيديو شجار بين ركاب وامرأة خلعت كمامتها كما وجه لها موظف المترو تحذيرا وحتى أوقف القطار. وأدى الخلاف إلى إخراج الامرأة من القطار. وكانت أعلنت بلديتا إسطنبول وأنقرة في وقت سابق أنه يمنع على المواطنين ركوب وسائل النقل العام من دون كمامة كإجراء احترازي لمكافحة تفشي "كوفيد-19".

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