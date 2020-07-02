رانيا محمود ياسين تنشر صورة نادرة لها في حفل زفافها

علاقات و مجتمع

تشارك الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها ومتابعيها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية، ولكنها استرجعت ذكريات زمان بصورة نادرة لها.

ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها من حفل زفافها على الفنان محمد رياض.

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وأطلت رانيا بفستان من اللون الأبيض، لامع عليه طرحة وضعت على الرأس، وأكمام واسعة، وكان الفستان من تصميم هاني البحيري.

وظهرت في الصورة مع والدتها الفنانة الكبيرة شهيرة، وزوجها محمد رياض.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "طبعا كنتى عروسة زى القمر وفستانك رائع وفرح كان أسطورى، بس اللى أروع هو زوجك الفنان الجميل محمد رياض حبيب الكل ربنا يخليكوا لبعض لأن الزوج الفاضل رزق من السماء"، وقال آخر، "حضرتك والفنان محمد رياض والعظيم محمود يس والكبيرة شهيرة.. حقاً إنها عائلة محترمة.. ربنا يكرمكم و يحفظكم من كل سوء.