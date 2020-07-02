نصائح لاختيار ساعتك بما يتناسب مع لون بشرتك

رغم أهمية الساعة في أناقة الرجل العصري فإن كثيراً من الرجال يغفلون عادة دور لون الساعة في إكمال هذه الأناقة. وعادة ما يختارون ساعة بلون لا يتكامل مع لون بشرتهم، فتأتي النتيجة عكسية.

إذ إن لون الساعة، وتحديداً السوار، يجب أن يكون متكاملاً مع لون البشرة، لإطلالة أنيقة؛

فكيف تختار لون الساعة المناسب؟

بداية يجب أن تحدد لون بشرتك، وإلى أي مجموعة تنتمي؛ هناك ثلاثة أنواع من ألوان البشرة:

- الفاتحة: تنتشر بين الناس الذين يعيشون في دول لا تسطع فيها الشمس، وتتمتع بمناخ بارد، مثل شمال أوروبا أو شمال أمريكا.

- المتوسطة: تعرف أحياناً بالبشرة الزيتونية عادة، تنتشر لدى الناس في شمال آسيا أو جنوب أوروبا.

- الداكنة: أصحابها يعيشون في دول تتعرض لأشعة الشمس، مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

بعد أن تحدد لون بشرتك، يجب أن تنتبه إلى النغمات الخفية التي تكون أسفل البشرة، لأن هذه النغمات لها دور مهم في تعزيز الزيّ، أو الأكسسوارات التي ترتديها.

- الباردة: تتمتع بنغمات خفية زرقاء، أو زهرية أو حمراء، وعادة الشرايين تكون بنفسجية أو زرقاء داكنة.

- الحيادية: تظهر فيها الشرايين زرقاء فاتحة، تميل إلى الأخضر.

- الدافئة: تكون الشرايين عادة خضراء أو زيتونية نوعاً ما.

اختيار الساعة المناسبة Choosing a Watch

بعد أن حددت لون بشرتك، ولون النغمات الخفية، كل ما تحتاج إليه الآن، أن تختار الساعة المناسبة:

أصحاب البشرة الدافئة

- اختر ساعة تتمتع بسوار ذهبي اللون.

- الساعة ذات السوار البني تتكامل مع البشرة الدافئة بشكل كبير.

- ابتعد عن الميناء الأبيض.

أصحاب البشرة الباردة

- اختر السوار الفضي، أو السوار الأزرق.

- اللون الأسود أو لون نغمات الأرض لا يناسبان أصحاب البشرة الباردة.

الساعات المناسبة لأصحاب البشرة الدافئة

1- "بيغ بانغ انتيغرال" Big Bang Integral من "هوبلو" Hublot مزودة بحركة HUB1280، مصنوعة في الدار بنظام تعبئة أوتوماتيكي مسطح، مع احتياطي طاقة يصل إلى 3 أيام، وهي تأتي بـ3 نسخ إحداها مصنوعة من الكنغ غولد الحصري.

صُممت الساعة بشكل يسهل التجميع والكشف عن أكبر عدد من الأجزاء المتحركة، وهي تأتي مع 4 براءات اختراع: قابض الثواني المتأرجح ونظام الاحتكاك الخاص بالكرونوغراف مع ضبط لمحمل الكريات، ونظام العجلة السقّاطة المثبّت مع أتراس أحادية الاتّجاه، وكذلك مجموعة المنظّم بنظام الضبط الدقيق.

2- "ري ماستر 01" [Re]Master 01 من "أوديمار بيغيه" Audemars Piguet

التي يأتي تصميمها وفياً للغة التصميم الأصليّة للطراز الأوّليّ 1533 من عام 1943، وتأتي بعلبة مستديرة وأجزاء ناتئة، يرتبط بها السوار مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، يعزّزها إطار وأزرار ضبط على شكل زيتونة وتاج مشطوب من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً. كما يضفي السوار المصنوع من الجلد المدروز يدوياً، لمسة أنيقة بفضل لونه البني الفاتح، وتأتي الساعة أيضاً مع سوار إضافيّ من جلد التمساح باللون البنيّ الداكن.

3- "آر إم 02- 033" RM02-033 من "ريتشارد ميل" Richard Mille تقدم قراءة جديدة للساعة RM033 التي أصدرتها الدار عام 2011.

تجمع خطوط الساعة بين شكل التونو البرميل الخشبي، وأناقة الشكل الدائري، مع إيماءة دقيقة وبارعة إلى الأناقة الرياضية في تصميم المناطق التي تضم تجويفات. صنعت الساعة من كربون TPT طوقاً وغطاء خلفياً مصنوعين من كربون TPT، ونطاق من الذهب الأحمر بإنهاء خطي ساتاني. وزُوّدت بحركة رياضية فائقة الرقة، بحركة مخرمة هي كاليبر RMXP1 بالتايتانيوم، صنف 5، ويؤدي دور المنظم فيه عجلة التوازن ذات عزم القصور الذاتي المتغير التي تهتز بتردد قدره 3 هرتز. أما عملية التعبئة فهي أوتوماتيكية.

4- "أل يو سي بيربتشوال توين" L.U.C Perpetual Twin من "شوبارد" Chopard

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هي تحفة تقنية متطورة لدار شوبارد، مزودة بميزة التقويم الدائم لتلائم الرجل العصري،تقدمها الدار بعلبة متينة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مزودة بميناء ذي لون رمادي رقيق.

من وراء غطاء العلبة الخلفي لعلبة الساعة المصنوع من الزجاج الكريستالي، تتراءى الحركة من عيار (L.U.C 96.22-L) الميكانيكي الأوتوماتيكي، الذي يمثل تحفة فنية وتقنية حقيقية، يوفر احتياطي طاقة يمتد حتى 65 ساعة، ما يعني استمرار عمل الساعة عند تركها دون أن تمسّ لمدة تزيد على يومين ونصف.

أصحاب البشرة الباردة

5- "ميلي ميليا جي تي أس أزورو" Millie Miglia GTS Azzurro ، من "شوبارد" Chopard التي صنعتها الدار كشريك رسمي لسباق ميلي ميليا الإيطالي الشهير عالمياً.

تأتي بإصدار محدود من 750 ساعة من الستانليس ستيل. تقاوم الماء حتى عمق 100م.

وزُوّدت بحركة كرونوغراف ميكانيكي أوتوماتيكي التعبئة، مع احتياطي طاقة يصل إلى 48 ساعة تقريباً، وحصلت شهادة الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC)

6- "كرونومات بي01 42 فريتشي تريكولوري ليمتد إديشن" Chronomat B 01-42 Frecce Tricolori Limited Edittion، بعلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ.



زُوّدت بحركة ريتلينغ مانوفاكتشر كاليبر 01 ، مع احتياطي طاقة 70 ساعة، تقاوم الماء حتى عمق 200 م، حصلت على شهادة المعهد السويسري الرسمي لاختبار كرونومتر الساعات(COSC).

7- "أكسكاليبور توفولد" Excalibur Twofold من "روجيه دوبوي" Roger Dubuis تتمتع بتعقيد ساعاتي مهم هو التوربيون المزدوج المحلق.

يدمج هذا الإنجاز الساعاتي الجديد بين ثلاثة تحقيقات عالميّة؛ فالإطار والعلبة بقطر 45 ملم صُنّعت من ألياف من مركّب عضويّ، وهي مادة مركّبة فائقة البياض، مصنوعة من نسبة 99،5% من السيليكا طوّرتها الدار خصّيصاً.

وللمرّة الأولى، طوّرت عملية ذات براءة اختراع، لإضاءة كل من زوايا الصفيحة العليا لنظام الحركة المصنوع من الألياف من مركّب عضويّ. فأصبت مضيئة في الليل وتدوم أكثر من المواد المضيئة القياسية المُستعملة عادةً بنسبة 60%.

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