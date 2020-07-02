عقود ماسية بألوان تُنعش القلوب

جميع النساء، وممن مختلف الأعمار، يحلُمن بأن يمتلكن عقداً فاخراً مُرصّعاً بالأحجار الكريمة وبالألماس، يقتنينه ككنز حقيقي، ويتوارثنه عبر الأجيال. ومع المجموعة الرائعة التي سنعرضها عليك اليوم، والتي كانت تصميماتها مُبهرة ومُلونة بأجمل ألوان الأحجار الكريمة، ستحلمين وترغبين في أن تقتنيها جميعها!

انتقينا لك هذه المجموعة من أفخر دور المجوهرات وأكثرها عراقة... فمثلاً، انتقينا عقداً من "بياجية" Piaget من مجموعة "اكستريملي بياجيه" Extremley Piaget، وعقوداً من "بولغاري" Bulgari من مجموعة "جيارديني ايطالياني" Giardini Italiani، وطبعاً من "فان كليف أند أربلز" Van Cleef & Arpels من مجموعة "سيفن سيز" Seven Seas . وبالتأكيد، اخترنا عقداً من "كارتييه" Cartier من مجموعة "نوفيل فاغ" Nouvelle Vague ، كما أننا اخترنا من دار "شانيل" Chanel من مجموعة "جاردان دو كاميلياز" Jardin de Camelias، ومن دار "ديور" Dior من مجموعة "سوا ديور" Soie Dior.

وقد تنوعت ألوان هذه العقود كما تصميماتها الرائعة، التي استوحيت من أفكار ومواضيع مختلفة، واستخدم في ترصيعها مختلف أنواع الأحجار الكريمة، مثل: الياقوت، والزمرد، والعقيق، والألماس طبعاً. وقد صنعت من الذهب الأبيض أو الذهب الأصفر.

لا شك في أنّ قلبك سينبض بشدّة عند مشاهدة تصميمات العقود هذه، بسبب جمالها وروعة تصميماتها!

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