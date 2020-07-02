هل ينتقل كورونا عبر قياس الملابس في المحلات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

مع عودة الحياة لطبيعتها، وإقبال المواطنين على ممارسة أنشطتهم في مختلف المناحي، ومد غلق المحال التجارية في العاشرة مساء، من المتوقع أن تزداد رغبة المواطنين في الأيام المقبلة، لشراء الملابس بعد فترة طويلة من البقاء في المنازل.

بكل تأكيد، سيتخد المواطنون وأصحاب المحال التجارية، الاحتياطات اللازمة لمراعاة السلامة، لاستقبال الزبائن، ولكن يبقى السؤال الأهم، هل يتسبب قياس الملابس في نقل فيروس كورونا؟

- "الصحة" تكشف

سيخشى بعض الزبائن الإصابة بفيروس كورونا، ولكن وزارة الصحة وجهت رسالة طمأنينة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، بشأن حقيقة انتقال فيروس "كورونا المستجد" من خلال قياس الملابس في المحلات.

وأكد الدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، أن قياس الملابس في حد ذاته لا ينقل العدوى، ولكنها قد تنتقل من خلال لمس الأسطح بالأيدي، أو اقتراب الملابس من الأنف والفم، إذ يجب غسل الأيدي بالماء والصابون قبل لمس الأشياء.

- الملابس المستعملة وطرق الوقاية

ليس هناك ما يؤكد أن الفيروس ينتقل عبر الملابس عموما سواء كانت مستعملة أم جديدة، لكن لتوخي الحذر ينبغي ألا تشترى الملابس المستعملة، حيث تؤكد منظمة الصحة العالمية أنه ليس من المؤكد إلى متى يبقى الفيروس المسبب لـ Covid-19 على الأسطح.

وإذا كنت مجبرا على شراء هذه النوعية من الملابس، يفضل أن تستخدم القفازات وأن تنقعها لمدة 24 ساعة في محلول التنظيف وغسلها يدويًا في منظف مضاد للبكتيريا، ثم اغسل يديك بعد عملية التنظيف.

- إجراءات الوقاية أثناء شراء الملابس

وفقا لما ذكره يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لـ"الخليج 365"، فإنه على محلات الملابس اتباع إجراءات احترازية معينة للحد من التزاحم بالمحلات عند استقبال الزبائن.

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وأضاف زنانيري، أن هذه الإجراءات متمثلة في التباعد بين الزبائن أثناء اختيار الملابس قبل الشراء، بالإضافة إلى السماح بدخول عدد معين وانتظار الباقي بخارج المحل حتى لا يحدث زحام، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما يجب عدم قياس الملابس إذا شعرت بالأعراض، وكذلك عدم محاولة ارتدائها إذا كنت مريضًا أو لديك أعراض فيروس كورونا، والحرص على تعقيم الأيدي قبل وبعد التجربة.

كما يجب أيضا غسل الملابس بعد الشراء وتعقيمها جيدًا، فإذا غسلت يدك ولم تلمس وجهك فمن المحتمل أن تلتقط عدوى الفيروس الذي يظل على الأسطح لفترات زمنية مختلفة، وبعد غسلها يجب تعريضها للشمس.

واعمل على ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي وترك مسافة بينك وبين الشخص المجاور لك حتى لا تلتقط الفيروس إذا كان مصابا.

الحرص الدائم على ارتداء القفاز والكمامة قبل الذهاب لشراء الملابس، وتعقيم النقود، واستخدام معقمات الأيدي باستمرار، مع تجنب لمس الفم والأنف والعينين، كما يجب التخلص من حقائب التسوق خارج المنزل حتى لا تنتقل منها إلى الأسطح المجاورة.

- كيف تغسل ملابسك

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن يعمل مزيج من المنظفات والماء الدافئ وعمل الغسالة الآلية على إزالة الفيروسات والقضاء عليها.

اغسل أغراضك في أعلى درجة حرارة موصى بها باستخدام منظف/صابون عالي الجودة. وإذا كان الأمر مناسبا للملابس، يمكن استخدام المنظفات، التي تحتوي على مبيض فعال للغاية من أجل القضاء على الفيروسات.

حاول تجنب ارتداء الملابس، التي يجب غسلها في درجات حرارة منخفضة (مثل الحرير، والألوان الداكنة، التي قد تتحلل). ولكن إذا قمت بارتدائها، يجب عليك كيها بالبخار أو المكواة لإزالة الفيروسات.

بعد غسل الملابس والمناشف والأغطية وغيرها من العناصر، نوصي بتجفيفها بشكل تام بدرجة حرارة عالية، قم بكيها بدرجات حرارة عالية لإزالة التجاعيد والقضاء على الجراثيم.

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