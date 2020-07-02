محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الرابطة الألمانية لمواد العناية الشخصية ومواد التنظيف من استخدام منظفات الصابون لإزالة البقع الموجودة على الأثاث المنجد كالأرائك والمقاعد الفوتيه.

وعللت الرابطة الألمانية ذلك بأن منظفات الصابون تترك بقايا على الفرش، تكون لاحقا بقعا مرة أخرى، كما أن بقايا الصابون تجذب جزيئات الاتساخات وتعمل على تثبيتها.

ولتجنب ذلك تنصح الرابطة بالاعتماد على المواد المخصصة لتنظيف فرش الأثاث، والتي يتم تطبيقها لفترة وجيزة، ثم تُزال بقطعة قماشية، كما يكفي تنظيف فرش الأثاث بشكل منتظم في اتجاه الألياف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احذري من تنظيف الأثاث المنجد بالصابون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.