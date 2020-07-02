أجمل إطلالات كيم كارداشيان بالكاجول أو بفساتين السهرة البرّاقة

تنجح نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان في خطف الأنظار في كل مكان توجد فيه، سواء في إطلالاتهنّ الكاجول أو بفساتين السهرة البراقة والأحب على قلبهنّ، وتحرص كل واحدة منهنّ على اختيار أحدث الصيحات التي تطرحها الماركات العالمية.

ولا يغيب التوقيع العربي عن إطلالات كارداشيان، اللاتي لجأن في كثير من المناسبات إلى اختيار فساتين من مصممين عرب؟

كيم كارداشيان تعشق كما شقيقاتها اختيار الماركات العالمية، ولجأت في مناسبات عدة إلى خطف الأنظار بتصاميم حملت توقيع مصممين عرب، أبرزهم عز الدين عليا الذي تألقت من مجموعته بفستان أبيض راقٍ أظهر قوامها الرشيق وخصوصاً خصرها النحيف، كما اختارت من توقيع المصمم نفسه إطلالة كاملة بنقشة الفهد.

وبدت ساحرة بفستان أصفر أنيق من تصميم إيلي صعب، وتنوّع كيم في اختيار المصممين العرب، فقد أطلت بفستان فضيّ طويل من مجموعة زهير مراد، وآخر قصير من تصميم جورج حبيقة.

كلوي كارداشيان من عشاق المصمم الكويتي يوسف الجسمي، وتألقت بتوقيع في مناسبات عدة، سواء بالجمبسوت اللامع وبالفستان الطويل مع الشق الجانبي.

كندل جينير اختارت إطلالة ساحرة باللون الأبيض من تصميم ايلي صعب، وتميّز فستانها الطويل بالتخريمات والأكمام القصيرة الواسعة، أما شقيقتها الصغرى كايلي فظهرت من جهتها بإطلالة لامعة، مرتدية فستاناً فضياً مزيّن بالكريستالات من توقيع مصمم الأزياء العربي يوسف الجسمي، وكذلك بفستان قصير من مجموعة المصمم نفسه نسّقت معه جاكيت دنيم.

Advertisements

قد يهمك أيضا :