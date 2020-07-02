الامارات | الإعلامي أحمد اليماحي: حالتي مستقرة..أيام وستنقضي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي أحمد اليماحي: حالتي مستقرة..أيام وستنقضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن الإعلامي الإماراتي أحمد اليماحي، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أن وضعه الصحي مستقر. ونشر اليماحي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، قال فيها: "الأحبة الكرام عافاكم الله من كل مكروه غمرت بلطفكم، واستميحكم عذرا إن لم أتمكن من الرد على كرم سؤالكم. وضعي مستقر ولله الحمد، أيام وستنقضي". ولقيت التغريدة ترحيب كبيرا من محبي الإعلامي الشاب ومتابعيه، والذين أعربوا عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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