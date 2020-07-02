الامارات | سميحة أيوب تنفي إصابتها بكورونا: "أعاني من آلام في الظهر.. ليه الشر ده ؟"

شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تنفي إصابتها بكورونا: "أعاني من آلام في الظهر.. ليه الشر ده ؟" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت الفنانة سميحة أيوب الشائعات التي تم تداولها بشأن إصابتها بفيروس كورونا، معلقة: "أنا مستغربة من الأخبار اللي نزلت عني"، مضيفة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، على القناة المصرية الأولى، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "كان عندي وعكة بتحصل لأي إنسان، ضهري وجعني، ممكن كل واحد يصحى ضهره واجعه، ليه الهيصة دي، دي بتأذي أحباءك"، مستطردة: "بعتب على اللي بيطلع الأخبار السيئة بالنسبة للإنسان، ليه الشر ده".

وعن الشائعات التي تم تداولها بشأن الفنانة رجاء الجداوى في بداية إصابتها بكورنا، علقت: "ربنا يشفيها ويعافيها، يقولك يهتموا بالفنانين ومش عارف ايه، لا، الدولة بتهتم بأى فرد، بيعاملوها كمريضة زى أي حد مريض".

يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة سميحة أيوب كان مشاركتها فى بطولة مسلسل "سكر زيادة" مع النجمات نبيلة عبيد ونادية الجندى وهالة فاخر.

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