تعرفي على أجمل إطلالات رؤى الصبان

احتفلت يوم الجمعة الماضي، الفنانة والمذيعة الإماراتية رؤى الصبان بعيد ميلادها، وهي التي ولدت في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة، في الـ26 من يونيو لعام 1991.

ووُلدت رؤى الصبان لأب أردني وأم مغربية، وكانت نشأتها في دبي، حتى حصلت على درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة، وماجستير في العلوم الدبلوماسية من الجامعة الأميركية بدبي.

بدأت رؤى الصبان مسيرتها الفنية بمؤسسة دبي للإعلام؛ من خلال تقديم البرامج في عام 2007، وبعد ذلك عملت كمذيعة، وقدمت عددًا من البرامج، إضافة لمشاركتها في العديد من المشاريع الفنية.

وتتمتع رؤى الصبان بأسلوب خاص في الأزياء؛ إذ استطاعت الجمع بين الأسلوب الأنثوي الناعم المواكب لأحدث صيحات الموضة، بجانب الأسلوب الكلاسيكي الذي يعود لنشأتها، وظهر ذلك في مختلف إطلالاتها، سواء في برامجها أو في الأعمال الفنية التي تشارك بها.

كما تميزت الصبان أيضًا بتنسيقاتها المميزة، التي استوحينا لكِ منها اليوم عدة إطلالات منها، يمكنكِ أن تستوحي من بينها ما يناسبكِ لإطلالات مميزة وأنيقة.

رؤى الصبان في إطلالة كاجوال

اعتادت رؤى الصبان أن تشارك محبيها بأحدث إطلالاتها، وفي إحدى المرات ظهرت بإطلالة كاجوال من داخل منزلها، مرتدية جاكيت طويلًا من الجينز بأكمام طويلة، ونسقت معه تيشيرت أبيض، وبنطلونًا وحذاء رياضيًا.

ولم تغفل رؤى الصبان أيضًا عن تنسيق الإكسسوارات المناسبة لهذا الإطلالة؛ بارتداء ساعة يد سوداء أنيقة، ونظارة سوداء شمسية، بجانب تنسيق شال من الصوف بتصميم الكاروهات؛ ليُكمل هذه الإطلالة.

رؤى الصبان في إطلالة خريفية

وفي إحدى الإطلالات؛ ظهرت رؤى الصبان بإطلالة خريفية أنيقة من مجموعة شي إن، مرتدية فستانًا طويلًا من الحرير السادة، ومزينًا بطبقات على الأكمام، وبحزام عند الخصر.

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ونسّقت الصبان مع هذه الإطلالة تسريحة شعر مموج ومنسدلة على جانبي الوجه، مع تنسيق حذاء مفتوح بكعب عالٍ.

رؤى الصبان بقفطان مغربي

تتمتع إطلالات رؤى الصبان بالرقي والأناقة، ونظرًا لأن والدتها مغربية؛ حرصت على الظهور في العديد من المناسبات المختلفة بالقفاطين المغربية الأنيقة، مع تنسيق الإكسسوارات الملائمة لها.

وفي إحدى الإطلالات، ظهرت بقفطان بنفسجي من الحرير، بأكمام من الدانتيل، مع تطريز بسيط عند الصدر وحتى نهاية القفطان، ونسقت مع هذه الإطلالة إكسسوارات بسيطة، مع تسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

إطلالة ساحرة لرؤى الصبان بفستان أحمر ذي أكمام واسعة

وفي إطلالة ساحرة لرؤى الصبان، بإحدى جلسات التصوير، ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأحمر، من القماش الدانتيل المنفوش، وأكمام واسعة عند الأطراف، مع حزام أحمر عند الخصر، واعتمدت على مكياج ذي ألوان عصرية جريئة.

ونسّقت أيضًا مع هذه الإطلالة إكسسوارات هادئة؛ بطقم من الألماس المرصع باللؤلؤ، مكوّن من سوار، وقرط صغير الحجم، وقلادة حول الرقبة، بجانب اعتماد تسريحة شعر وتركه منسدلًا للخلف، وعلى أحد جانبي الوجه.

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