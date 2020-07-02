نصائح بسيطة لتهوية المنزل في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

في الأيام الحارة يحتاج المنزل لتهوية جيدة من أجل الشعور بالراحة. وفيما يلي بعض النصائح والإرشادات لتهوية المنزل جيدا في الصيف.

كيف التهوية في الأيام الحارة؟

يُوصى عموما بالتهوية عدة مرات في اليوم؛ نظرا لأن ثاني أكسيد الكربون والروائح وفوق كل ذلك الرطوبة دائما ما تتراكم في الغرفة، وذلك بفعل الطهي والاستحمام والتنفس. وإذا كانت التهوية غير كافية، فقد تتسبب الرطوبة في حدوث العفن.

ولذلك يوصي المكتب الاتحادي حماية البيئة بالتهوية مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم ولمدة خمس دقائق في كل مرة. ولهذا الغرض يتم فتح النوافذ على نطاق واسع، ومن الأفضل أن تكون النوافذ متقابلة لخلق تيار هواء داخل الغرفة أو في عدة غرف، مما يعمل على تحسين التهوية ويساهم أيضا في خلق مناخ داخلي صحي.

لا ترطب بالماء!

على الرغم من التأثير المرطب لتجفيف الملابس بالمنزل، إلا أنه تأثير مؤقت وقصير الأجل، ويتسبب بعد ذلك في رفع الرطوبة في الغرفة، وهو ما قد يتسبب في تكون العفن.

مكيف الهواء

يندرج مكيف الهواء ضمن الإجراءات البسيطة والسهلة، كما أنه يمثل الطريقة الأسرع في حل مشكلة الهواء الدافئ داخل المنزل، لكن ينبغي اختيار النوع المناسب للغرفة. ومن أنواع المكيفات أحادي الكتلة، والذي يتميز بسهولة تثبيته، وفيه يتم تصريف الهواء الدافئ إلى الخارج عن طريق نافذة مائلة.

ويعيب هذا النوع من المكيفات الصوت العالي الصادر عنها وأنه أقل فعالية في التبريد مقارنة بالأجهزة "السبليت"؛ لأن النافذة تسرب بعض الهواء الدافئ من الخارج، مع زيادة استهلاك التيار الكهربائي، وهو لا يصلح للغرف الكبيرة.

وهناك المكيفات "السبليت"، والتي تتكون من جزئين، أحدهما بالداخل والآخر بالخارج، وتتميز هذه النوعية بصوتها الهادئ والفعالية الأكبر في التبريد، وقلة استهلاك التيار الكهربائي.

وفي النهاية يمكن تبريد الهواء داخل المنزل بشكل بسيط وفعال من خلال تعتيم النوافذ لكي لا تنفذ من خلالها أشعة الشمس من الأساس، واستخدام الستائر والمظلات، التي يتم نصبها على النوافذ والشرفات.