هل تخرج الأكواب والكؤوس غائمة من غسالة الأطباق؟.. إليكِ الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

إذا كنت تجد الكؤوس غائمة بعد إخراجها من غسالة الأطباق، فسوف يتحتم عليك على الأرجح أن تضبط شدة المياه مع إضافة ملح خاص.

تحتاج غسالات الأطباق لاستخدام المياه مع محتوى منخفض من الكالسيوم لتجنب ترك بقايا على الأطباق. وهذا يعني أنه يجب التأكد من أن غسالة الأطباق مضبوطة على شدة المياه الصحيحة، بحسب مصنعي غسالات الأطباق.

تحتوي غسالات الأطباق على ما يطلق عليه "مبادل أيوني" الذي يستخلص أيونات الكالسيوم والماغنسيوم من مياه الصنبور القوية ويجعلها أنعم. ولكن المبادل الأيوني يحتاج إلى أيونات صوديوم لهذا.

ولهذا يجب إضافة ملح خاص. ويجب أن تكون الكمية المستخدمة ملائمة بالضبط لشدة المياه. وبإمكان شركة المياه المحلية تقديم النصيحة في هذا الشأن.

وإذا كنت تستخدم المنتجات الشاملة المتعددة الأقراص التي تعد بالاستغناء عن الملح، ففي هذه الحالة لن تحتاج إلى ضبط شدة المياه.

وهذا ينطبق على شدة المياه لما يصل إلى 15 درجة أو 220 جزء في المليون، بحسب الخبراء. ويكفي إجراء عملية بحث بسيطة عبر الإنترنت لمعرفة متوسط مستوى شدة المياه في منطقتك.

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