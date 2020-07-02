بينهم محمد رمضان.. من هي الشخصيات التي تتابعها منار سامي فتاة "تيك توك"؟

علاقات و مجتمع

متابعون كُثر، يصل عددهم لما يقارب الربع مليون، مهتمون بمتابعة ما تنشره منار سامي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وسط مئات آلاف من المشاهدات للمواد المصورة المنشورة عبر تطبيق تيك توك، والتي تسببت في إلحاق عدة تهم لها، والتحقيق معها.

بالرغم من عدد "فلورز" والمشاهدات، إلا أن الشابة العشرينية تتابع 39 شخصية فقط، تنوعت بين الفنانين ولاعبي كرة القدم و"بلوجرز"، بينهم 6 ستات فقط من مجالات متنوعة.

وعلى رأس الفنانين التي تتابعهم "منار"، محمد رمضان، وهنا الزاهد وأحمد الشبكشي، أما اللاعبون الذين تهتم بأخبارهم، فينحصرون بين أحمد فتوح وعمرو جمال فقط.

ويشمل الشخصيات الذين تتابعهم "منار"، ملكة جمال السياحة في مصر لعام 2018 والموديل، روايدا القاسم، بالإضافة إلى اليوتيوبر علي غزلان.

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يشار إلى أن مصادر أمنية مطلعة، كشفت تفاصيل القبض على المتهمة منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وإنستجرام، أمس، بمدينة بنها في القليوبية، حيث جرى ضبطها بصحبة شاب يدعى "عبدالعزيز.س" والسابق اتهامه في قضايا متنوعة.

وأوضحت المصادر أن المتهمة، والتي تبلغ من العمر 30 عاما، توجهت لمقابلة المتهم الثاني المضبوط بصحبتها في بنها، وتركت سيارتها المرسيدس واستقلت سيارة معه، وبقيا سويا لقرابة الـ3 ساعات، ثم عادت لتجد الشرطة في انتظارها بشارع 45 بمنطقة الڤلل ببنها، حيث كانت ترتدي ملابس فاضحة تكشف أجزاءً من جسدها، وهي ملابس كانت التقطت بها صورا لنفسها ونشرتها بحساباتها.

وتلقت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الجاري، بلاغًا ضد المتهمة حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، قال إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها "منار سامي"، لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.