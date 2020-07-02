15 إطلالة من "ستايل الشارع" لتستوحي منها ما يُناسبك ذوقك في صيف 2020

لاتترددي في التألق بإطلالات صيفية بأسلوب جذاب بالتصاميم البراقة Metallic والتي ستمنحك ستايل مميز وخاطف للأنظار، خاصة عند انتقاء التصاميم المناسبة لشكل قوامك وتنسيقها بأسلوب بعيد عن المبالغة والبهرجة، ولتتعلمي طرق وأفكار تنسيق التصاميم البراقة بالأسلوب المفضل لديكي، اخترنا لك 15 اطلالة من ستايل الشارع Street Style لتستوحي منها ما يناسب ذوقك.

افكار تنسيق التصاميم البراقة بأكثر من ستايل !

تتنوّع موديلات التصاميم البراقة المناسبة لفصل الصيف، وأبرزها باللونين الذهبي والفضي بمختلف الدرجات، ومنها تصاميم التنانير الجذابة “الميني، الميدي والماكسي”، والتي بامكانك تنسيقها مع القمصان الأنيقة بالألوان السادة وصنادل الكعب العالي لاطلالات أنيقة وجذابة، أو اعتمادها بستايل كاجوال وشبابي مع التيشرت والأحذية الرياضية، وتألقي في اطلالاتك الصيفية بالفساتين الميتاليك بتنسيقها حسب نوع المناسبة مع الكعب العالي أو مع الصنادل الصيفية العملية مع إضافة لمسات كاجوال بالجاكيت الشبابي والاكسسوارت البارزة، ولمن تفضل السراويل البراقة اعتمديها مع التوبات السادة أو القمصان الطويلة بالقصات العريضة في حال انتقائك للسراويل الضيقة بستايل الليغينغ، وغيرها من الطرق والأساليب.

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