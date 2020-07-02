إليكِ أحدث صيحات الموضة من فساتين السهرة المنقوشة لإطلالة صيفية أنيقة

جمعنا لكِ اليوم في هذا المقال مجموعة من موديلات فساتين السهرة المنقوشة الفخضمة، من أحدث إصدارات دور الأزياء العالمية لموسمي "الهوت كوتور" و"الألبسة الجاهزة" لتختاري منها ما يعجبك وتتألقي في مختلف المناسبات الرسمية بأسلوب راقي يشبه أسلوب الأميرات.

موديلات فساتين سهرة منفوشة لصيف 2020:

منذ مدة ونحن نلاحظ توجه دور الأزياء العالمية نحو التصاميم الفاخرة فيما يتعلق بالأزياء الرسمية والسواريه ولهذا فإننا وفي كل موسم أصبحنا نشاهد موديلات فساتين سهرة منفوشة مستوحاة من فساتين الأميرات والملكات، وضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 كانت هذه الفساتين من الأكثر رواجاً وقد شاهدناها بقصّات وألوان مختلفة كما أنها صنعت من أقشمة متنوعة وملفتة.

مثل الفستان الأخضر المكشوف الاكتاف الذي شاهدناه ضمن مجموعة الكنسدر فوتييه Alexandre Vauthier، والفستان الزهري الناعم الذي شاهدناه ضمن مجموعة ايلي صعب Elie Saab، والفستان المصنوع من طبقات من التول الناعم ضمن مجموعة ديور Dior، أو المصنوع من قماش ميتالك براق بقصة الاوف شولدرز والذي شاهدناه ضمن مجموعة شانيل Chanel، وهذه الفساتين مثالية لمختلف النساء ولاسيما صاحبات الورك العريض حيث من الممكن تخفي العيوب في المنطقة السفلية من الجسم، وتحدد الخصر بطريقة أنثوية وناعمة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على أبرز فساتين زفاف النجمات اللبنانيات

أجمل موديلات فساتين خطوبة بقماش شفاف لعروس 2020