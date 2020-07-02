طرق مختلفة لإعداد الكيك دون خبز

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

الكيك الذي يصنع بدون خَبز ليس مريحا فحسب عندما يكون الطقس حار للغاية لإشعال الفرن ولكن أيضا يمكن إعداده بطرق لا حصر لها.

يتألف الكيك بدون خبز الأساسي من طبقة مقرمشة وحشو وعادة شيء حلو وقشدي. وفي حين أن بسكويت "ليدي فينجر" يستخدم من أجل الطبقة المقرمشة في العديد من الأنواع الكلاسيكية، فلما لا تتجاوز الحدود؟

وبالتالي سريعا ما يأتي إلى الأذهان رقائق الذرة والمكسرات المقطعة وكوكيز الشوفان والجرانولا والبلح والكاشو أو حتى بقايا البسكويت.

ومن أحد الخيارات التي يقترحها مركز التغذية الألماني هو البسكويت الإيطالي الصغير أماريتيني، حيث يتمتع بنكهة معجون اللوز اللطيفة التي يمكن تكملتها بحشو بكريمة القهوة.

ولإعداد كيك بدون خبز، قم بمزج المكونات المطلوبة في الخلاط. أو يمكن وضع المكونات في كيس بلاستيكي لحفظ الأطعمة في المبرد وتفتيتها بالنشابة (المردنة).

ثم امزج القطع التي تم تكسيرها بزبدة أو شوكولاتة سائلة وضع المزيج في صينية مدهونة بالزيت واضغط عليه بالتساو في القاع والجوانب.

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