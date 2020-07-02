افضل قناع المعجزه لتسريع نمو الشعر وتكثيفه هو ما ستعلمك طريقة تحضيره، واكتشفي هذه المكونات البسيطة التي تعيد اليك صحة شعرك وجماله.

ان كنت تسعين للحصول على شعر طويل ولامع، يمكنك ان تجربي هذه الخلطات الفعالة التي تخلصك من الشوائب وتزيد من كثافة شعرك وجماله.

خلطة الصبار:

يمتلك الصبار الكثير من الفوائد على الشعر ويساعدك على تكثيفه وتسريع نموه.

اخلطي ملعقتين من جل الصبار مع ملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون وملعقة من عصير البصل.

طبقي المزيج على شعرك من الجذور الى الاطراف.

اتركي المزيج لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

خلطة العسل والزبادي:

هذه الخلطة مثالية من اجل تحفيز نمو الشعر.

اخلطي ملعقة من العسل مع ملعقة من الزبادي ونصف ملعقة من زيت الزيتون.

طبقي المزيج على شعرك من الجذور الى الاطراف بطريقة متساوية ودلكي فروة رأسك به.

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اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

خلطة البطاطا:

هي تعمل على تنشيط بصيلات الشعر لتساعدك على تطويل اضافة الى قدرتها على التخلص من اطراف الشعر المتقصفة.

قومي بوضع بضعة رؤوس من البطاطا في الماء لتغلي على نار هادئة.

ازيلي البطاطا عن النار وخذي الماء واشطفي شعرك به.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

مع هذه الخلطات سهلة التحضير ستتمكنين من تطويل الشعر وتكثيفه

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