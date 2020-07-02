طبق للإفطار.. أومليت بيض بالبطاطس

مطبخ

كتب: هن - 04:42 ص | الخميس 02 يوليو 2020

تبحث السيدات عن طرق غير تقليدية لتقديم طبق البيض في وجبة الإفطار، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير أومليت بالبطاطس. مقادير أومليت بيض بالبطاطس 6 بيضات 3 ملاعق زيت كبيرة 2 كوب بطاطس مبشورة Advertisements نصف حبة فلفل رومي مقطعة قطع صغيرة ربع كوب لبن 3 أرباع كوب جبن شيدر مبشور ملح حسب الرغبة فلفل أسود حسب الرغبة طريقة تحضير أومليت بيض بالبطاطس في البداية سخني الزيت وأضيفي البطاطس والفلفل الأخضر واطبخيها حتى تنضج البطاطس لمدة 5 دقائق. اخفقي البيض والحليب والملح والفلفل الأسود في إناء صغير وأضيفي مزيج البيض على البطاطس وغطي المقلاة وقللي درجة الحرارة إلى هادئة واتركيها لمدة 8 دقائق حتى ينضج البيض. أضيفي الجبن وغطيها حتى تذوب الجبنة وقطعيها على شكل مثلثات وبالهنا والشفا.

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