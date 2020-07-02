كتب: هن - 04:40 ص | الخميس 02 يوليو 2020

وجبة متكاملة من المكرونة والدجاج اللذيذ قدميها لأطفالك للتنويع في أكلاتك. المقادير 3 أكواب مكرونة. 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. 1/2 كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة. 3 ملاعق كبيرة بهارات تاكو أو بهارات الفاهيتا. 2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح. 1/4 كيلو فلفل ألوان مقطع شرائح. 4 فصوص ثوم مفروم. 2 كوب مرق دجاج. 1/2 كوب كريمة طبخ. Advertisements 1/2 كوب طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات. 1/2 ثمرة فلفل أخضر حار (حسب الرغبة). ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير يتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود ونصف بهارات الفاهيتا، وتترك لمدة 30 دقيقة. يشوح الدجاج في معلقة زيت إلى أن يصبح لونه بني، ويترك جانبًا. يشوح البصل في ملعقة زيت إلى أن يذبل، ثم يوضع الثوم ويقلب لمدة دقيقتين. يضاف الفلفل الألوان والملح والفلفل وبهارات الفاهيتا، ويقلب مرة أخرى لمدة 10 دقائق. في نفس المقلاة، يوضع المرق حتى يغلي. تضاف الكريمة والطماطم والمكرونة والملح، وتترك المكرونة على النار حتى تنضج. يضاف الدجاج والفلفل الألوان والبصل، ويقلب الخليط لمدة 5 دقائق ويقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.