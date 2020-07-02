صور وفيديو.. "في الجيم أو البسين".. هكذا تهرب الفنانات من جحيم كورونا

لايف ستايل

يفرض فيروس كورونا المستجد على الفنانات المكوث في المنزل والذهاب لأماكن محدودة، ولكن مع دخول الصيف بدأ الجميع يفكر في الانطلاق بداية من الذهاب لممارسة الرياضة، وحتى الاستمتاع بالشمس في هذا الوقت من العام في حمامات السباحة، ولكن معظم وقت الحظر يكون في البيت إما داخل البسين، أو في الجيم.

ميس حمدان

استعطفت الفنانة ميس حمدان مدرب الجيم الخاص بها ليكف عن التمارين القاسية، وظهرت في فيديو، وهي تنط الحبل وتقوم بتمارين أخرى، وقالت في الفيديو "الفنان إنسان"، في إشارة منها إلى أنها أرهقت من التمرين.

لقاء الخميسي في البسين

داخل حمام سباحة بيتها ظهرت لقاء الخميسي بالمايو، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فهي تفضل الاستمتاع بالماء والشمس في بيتها، وكتبت في تعليقها على الصورة، "وقت الصيف".

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مايا دياب تتعلم السكيت بوردنج

خرجت مايا دياب عن المألوف برغبتها تعلم السكيت بوردنج، لاستغلال وقت الحظر في الرياضة والاستمتاع في وقت واحد، وشاركت متابعيها بصورة مع مع سكيت بورد، وتسأل جمهورها عن رأيهم في تعلم تلك اللعبة.

ياسمين صبري في الجيم

وعودة إلى الصالات الرياضية من جديد، يبدو أن الفنانة ياسمين صبري لا تستهون بلياقتها البدنية حتى في وقت الحظر، وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشاركت ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها بصورها في الجيم، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".