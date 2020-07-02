كيف تضمن أن يسير الكلب بشكل ملائم خلال ارتدائه السلسلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تصبح تمشية الكلب رحلة بعيدة كل البُعد عن الاسترخاء حين يقوم الكلب على الدوام بسحب السلسلة أو الركض في جميع الاتجاهات.

تدريب الكلب على السلوك الجيد خلال ارتداء السلسلة يجعل حياة الجميع سهلة ويستغرق الأمر القليل من الوقت والصبر. وفيما يلي بعض الأمور التي يجب على أصحاب الكلاب الانتباه لها، بحسب مجلة ألمانية معنية بالحيوانات.

ابق عينيك على حيث تتوجه: تتبع الكلاب عيون البشر ولغة أجسادهم. إذا كنت تحرك رأسك تجاه الكلب خلال السير، فسوف يبطئ الكلب حركته. دع الكلب يعرف إلى أين أنت متجه بتحريك جسمك ورأسك في نفس الاتجاه.

قم بالإشادة بالكلب: إذا ما سار الكلب بشكل جيد بينما هو مثبت إلى السلسلة، فلا يوجد ما يمنع من مكافأة هذا السلوك بمكافأة صغيرة. غير أنه يجب على أصحاب الكلاب ألا يمسكون بالمكافأة أمام أنف الكلب حتى يمشي بجانبهم فهذا يشجع الكلب على التركيز على المكافأة الموضوعة أمامه فقط وليس صاحبه.

لا تجذبه بعنف: إذا اشتم الكلب رائحة شيئ ما وتوقف فجأة، فيجب ألا تجذب السلسلة. حيث أنه بفعل هذا يتشكل لدى الكلب روابط سلبية تجاه الخط. أما التصرف الأفضل فهو بالتوقف، ومخاطبة الكلب مباشرة وحثه على السير في الاتجاه المرغوب معك.