للحامل: 4 نقاط مهمة لا يجب التخلي عنها في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتميز فترة الحمل لدى الأزواج بخصوصية كبيرة؛ فهي فترة مليئة بالإثارة والسعادة والترقب. وبالرغم من هذا وبالنظر إلى الوضع الحالي وتزايد القيود المفروضة على حياتنا بينما يتصارع العالم مع وباء الكورونا، يمكن للأمهات الحوامل أن يشعرن بالقلق والعصبية المشوبة بالخوف والتوتر.

ولضمان قدرة النساء الحوامل على الإبحار بسهولة خلال هذه الفترة، تقدم الدكتورة ديسيسلافا ماركوفا، رئيسة وحدة الأجنة في عيادة "آي في آي أبوظبي"، بعض النصائح السهلة لمساعدة النساء على حماية أنفسهن وطفلهن المرتقب وصوله قريبا من هذا الوباء.

ضعي خطة في مكانك:

يمكن أن يساعد وجود خطة للولادة في تخفيف مشاعر القلق من خلال منحك شعورا أكبر بالسيطرة. وتنصح الدكتورة ماركوفا قائلة: "يجب أن تتضمن الخطة الأشخاص، الذين يمكن الاتصال بهم عندما تبدأ مرحلة المخاض، وكذلك الأماكن، التي يمكن تلقي المساعدة منها أثناء المخاض. كما يجب أن يكون هناك تحديد مسبق على ما يمكن فرضه من قيود للحصول على الدعم من أفراد الأسرة في حالة حدوث الولادة في المستشفى".

الرعاية الذاتية:

من الأفضل الاستثمار في الأدوات البسيطة، التي ستساعدك على مراقبة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وما إلى ذلك في المنزل. وأضافت الدكتورة ماركوفا: "يمكن أن تكون مثل هذه الاستثمارات الصغيرة قابلة للتمكين خلال هذه الفترة المجهولة، ولكن يجب على المرأة أيضا التأكد من امتلاك المعرفة والموارد المناسبة للتعامل مع الأدوات بشكل صحيح".

الاعتماد على المصادر الموثوقة فقط:

على الرغم من أنه من الأسلم القيام بالزيارات الضرورية فقط للعيادات في الوقت الحالي؛ فهذا لا يعني أنه لا يوجد أطباء خصوبة متاحون للإجابة على استفسارات الزوجين تقريبا.

فقد يجد أولئك، الذين اعتادوا قراءة المدونات المتخصصة في الأمومة والأبوة أنها مفيدة ونافعة ويكتفون بها، ولكن هناك فرص عالية للعثور على بعض الإرشادات غير الصحيحة والمشكوكة بها أيضا.

وبالتالي تقول الدكتورة ماركوفا: "يجب على الأمهات الحوامل الاعتماد فقط على أطباء أمراض النساء أو خبراء الأجنة للحصول على أي نصيحة طبية. كما أنه من الأفضل مناقشة كافة التفاصيل بشكل منفتح مع طبيبك لضمان الولادة الآمنة".

كوني صحية وتناولي طعاما صحيا:

يعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة تمارين رياضية سهلة التنفيذ بعضا من أفضل الأمور، التي يمكنك القيام بها للحمل السلس. وأوضحت الدكتورة ماركوفا قائلة: "إن الأطعمة المغذية والممارسات البسيطة مثل اليوجا والتأمل مفيدة للنساء الحوامل، لكن أهم عامل من بين كل تلك الأمور المحافظة على صحتك العقلية والنفسية. فكلما تملكتك أفكار أو مخاوف سلبية، عليك الحرص على التواصل مع أحبائك وشحن ذاتك بالإيجابية".

وعلى الرغم من أن الحمل قد يبدو مرهقا للأعصاب أثناء فترة الوباء، إلا أنه لا يزال من الممكن الحصول على الولادة الآمنة الناجحة وذلك باتباع النصائح المذكورة أعلاه.