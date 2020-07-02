نصائح بسيطة لتناول الأقراص الدوائية بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الاتحادية للصيادلة الألمان إن بلع كبسولات الدواء الكبيرة يتم بشكل أفضل إذا لم تتم إمالة الرأس للخلف، بل للأمام.

وأضافت الرابطة أنه عند تناول الكبسولة مع رشفة من الماء، فإن الكبسولة تنزلق إلى الحلق بشكل أفضل.

وحذرت الرابطة من تقسيم الأقراص الكبيرة إلا بعد قراءة الإرشادات الخاصة بذلك في النشرة الدوائية أو الاستفسار من الصيدلاني؛ نظرا لأن بعض الأدوية لا تصلح لهذا الأمر، كما أن التقسيم قد يتسبب في انخفاض مفعول الدواء أو قد تترتب عليه آثار جانبية خطيرة.