نصف وفيات كورونا بأمريكا من دور رعاية المسنين.. كيف يحمي كبار السن أنفسهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

ما يقرب من 50٪ من حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، مرتبط بمكان واحد، ألا وهو دور رعاية المسنين، إذ وصلت وفياته إلى 54 ألف شخص من المقيمين والعمال، وفقا لبيانات جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز".

ويستعرض "الخليج 365" كيف تحولت دور رعاية المسنين إلى بؤرة انفجار فيروس كورونا في أمريكا، وفقا لما ذكره موقع eatthis

عندما بدأ كورونا بالانتشار للمرة الأولى في جميع أنحاء أمريكا، أصبح من الواضح أن أنواع معينة من الأماكن كانت أكثر عرضة لتفشي الوباء من غيرها، كان أحدها دون شك دور رعاية المسنين، ليس فقط لأنها يسكنها كبار السن والذين يعانون من ظروف صحية، ولكن أيضًا بسبب نقص معدات الوقاية الشخصية للموظفين.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، تم ربط 43 في المائة من وفيات كورونا في الولايات المتحدة بدور رعاية المسنين، ومرافق المعيشة، والرعاية، وإعادة التأهيل.

وفقًا للبيانات التي جمعتها الصحيفة، حتى 26 يونيو، أصاب COVID-19 أكثر من 282000 شخص وأدى إلى وفاة 54000 على الأقل لكل من المقيمين والعمال في نحو 12000 منشأة في جميع أنحاء البلاد، 11 في المائة فقط من الحالات حدثت في هذه الأنواع من المرافق.

عند النظر إلى الإحصاءات في تفصيل كل حالة على حدة، فإن الأرقام تكون مروعة، ففي 24 ولاية أكثر من نصف مجموع وفيات كورونا، كان من المقيمين والعاملين في هذه المرافق، وتم ربط أكثر من ثلاثة أرباع جميع الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي بمرافق الرعاية طويلة الأجل.

وعندما يصاب الأشخاص في دور رعاية المسنين بالفيروس التاجي، فإن فرصهم في الموت تكون أكبر، من ثلاثة أضعاف معدل الوفيات في جميع أنحاء البلاد بنسبة 17 في المائة مقابل 5.

نصائح وإرشادات لكبار السن في زمن كورونا

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- لا تغادر المنزل إلا إذا كان ذلك ضروريًا.

- ارتدي غطاء وجه.

- اغسل يديك كثيرًا لمدة 20 ثانية، واستخدم الكحول.

- مارس التباعد الاجتماعي، وراقب صحتك.

- تناول الأدوية في مواعيدها، إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة.

- الامتناع عن الزيارات العائلية والتجمعات.

- الاهتمام بالتغذية السليمة وتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات.

- تجنب الضغط العصبي والتوتر لأن ذلك يضعف المناعة.

- النوم عدد ساعات كافية.