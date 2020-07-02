علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها أول صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي، خارج المنزل بعد رفع الحظر، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الزاهد بإطلالة صيفية كاجوال، قاتمة اللون، مع تسريحة شعر إنسيابية ممزوجة ببعض التموجات، فضلًا عن اعتمادها على مكياج نهاري بسيط، فيما ظهر زوجها بملابس فاتحة فضفاضة.
وأطل "فهمي"، مرتديًا كمامة طبية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلا أنه وضعها أسفل ذقنه، فيما ظهرت زوجته بدونها.
وعلقت الزاهد على صورتها مع زوجها، في أول خروج عقب رفع حظر التجول في مصر، قائلة: "عزومة سوشي".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "عزومة سوشي".. أول "خروجة" لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد رفع الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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