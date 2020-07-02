بالصور.. "عزومة سوشي".. أول "خروجة" لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد رفع الحظر

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها أول صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي، خارج المنزل بعد رفع الحظر، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الزاهد بإطلالة صيفية كاجوال، قاتمة اللون، مع تسريحة شعر إنسيابية ممزوجة ببعض التموجات، فضلًا عن اعتمادها على مكياج نهاري بسيط، فيما ظهر زوجها بملابس فاتحة فضفاضة.

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وأطل "فهمي"، مرتديًا كمامة طبية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلا أنه وضعها أسفل ذقنه، فيما ظهرت زوجته بدونها.

وعلقت الزاهد على صورتها مع زوجها، في أول خروج عقب رفع حظر التجول في مصر، قائلة: "عزومة سوشي".