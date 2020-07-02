الامارات | دبي الذكية.. «أفضل مدينة ذكية في أثر الابتكار للعام 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الذكية.. «أفضل مدينة ذكية في أثر الابتكار للعام 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت دبي الذكية بجائزة «أفضل مدينة ذكية في أثر الابتكار للعام 2020»، التي تنظمها مؤسسة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال»، المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي والاقتصاد والتمويل.

وتم منح الجائزة لدبي الذكية تقديراً لنجاحها في تصميم وتقديم خدمات متكاملة عبر القطاعات، وتسخير الابتكار لبناء المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، إلى جانب النهج الشامل الذي تتبعه في التحوّل إلى مدينة رقمية، وكذلك تقديراً لمكانة إمارة دبي مركزاً تقنياً عالمياً.

وقالت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «تمتلك التقنيات الناشئة إمكانات هائلة لإعادة صياغة المدينة كما نعرفها الآن، وتحويل حياة الناس بشكل كبير نحو الأفضل على المدى الطويل، وفي دبي الذكية لدينا رؤية واضحة لبناء مدينة ذكية رائدة على مستوى العالم، تتمحور حول سعادة مواطنيها، وقد حققنا تقدماً ملحوظاً في هذه المهمة».

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وأضافت: «انطلاقاً من الرؤية والتوجيهات المستقبلية لقيادتنا الحكيمة، فإن دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام، قطعتا شوطاً طويلاً في تبني واستخدام التقنيات المتقدمة، ما جعل من دولتنا مركزاً عالمياً للتكنولوجيا ومن إمارة دبي مدينة ذكية نموذجية للمستقبل».

حصلت دبي الذكية على الجائزة عن مشروعاتها المتعددة التي أطلقتها لقيادة عملية انتقال إمارة دبي إلى مدينة ذكية رائدة عالمياً.

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