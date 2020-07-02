الامارات | إعادة فتح «طوكيو ديزني لاند»

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح «طوكيو ديزني لاند» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت مدينتا الترفيه «طوكيو ديزني لاند» و«طوكيو ديزني سي» فتح أبوابهما أمام الجمهور، أمس، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وذلك بعد إغلاقهما لأربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسيخضع زوّار المدينتين لقياس درجة حرارتهم عند الدخول مع الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة بقائهم داخل المدينة الترفيهية، باستثناء فترات الطعام.
ومع توفير عبوات مطهر الأيدي في الكثير من الأماكن داخل المدينتين الترفيهيتين، فإن الزوّار مطالبين بغسل وتطهير أيديهم على فترات أثناء وجودهم داخلهما.
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