الامارات | 819 عضواً جديداً بأكاديمية الأوسكار

شكرا لقرائتكم خبر عن 819 عضواً جديداً بأكاديمية الأوسكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها التي تتهم بانتظام بطغيان الرجال والبيض على أعضائها قائمة بـ819 عضواً جديداً سينضمون إلى صفوفها هذا العام، مؤلفة بنسبة 45% من النساء و36% من الأقليات الإثنية «التي تعاني تمثيلاً ضعيفاً في المنظمة».

ومن بين الأعضاء الجدد الممثلة إيفا لونغوريا، والسينمائيان الفرنسيان لادج لي، وجيريمي كلابان.

وكانت الأكاديمية المانحة لجوائز أوسكار قد أعلنت عام 2016 بعد سنوات عدة من الانتقادات اللاذعة لتشكيلتها التي اعتبرت منفصلة عن المجتمع، مضاعفة عدد النساء والمنتمين إلى أقليات إثنية بحلول 2020.

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وفي حال قبول الأعضاء الجدد الانضمام، سترتفع نسبة النساء في الأكاديمية إلى 33% مقابل 25% في 2015.

وشهدت سبع من الفئات المهنية الـ17 الممثلة في الأوسكار دخول عدد أكبر من النساء مقارنة بالرجال.\

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