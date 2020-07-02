الامارات | خبراء: منظفات الصابون لا تصلح للأثاث المنجد

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: منظفات الصابون لا تصلح للأثاث المنجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت الرابطة لمواد العناية الشخصية ومواد التنظيف بعدم استخدام منظفات الصابون لإزالة البقع الموجودة على الأثاث المنجد، كالأرائك والمقاعد الفوتيه. وعللت الرابطة الألمانية ذلك، بأن منظفات الصابون تترك بقايا على الفرش، تكون لاحقاً بقعاً مرة أخرى، كما أن بقايا الصابون تجذب جزيئات الاتساخات وتعمل على تثبيتها. ولتجنب ذلك تنصح الرابطة بالاعتماد على المواد المخصصة لتنظيف فرش الأثاث، التي يتم تطبيقها لفترة وجيزة، ثم تُزال بقطعة قماشية، كما يكفي تنظيف فرش الأثاث بشكل منتظم في اتجاه الألياف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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