الامارات | جائزة آدم حنين تكشف عن الفائزين بعد 40 يوماً من رحيل مؤسسها

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة آدم حنين تكشف عن الفائزين بعد 40 يوماً من رحيل مؤسسها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة آدم حنين لفن النحت أسماء الفائزين بدورتها الرابعة، وذلك بعد 40 يوماً من وفاة الفنان التشكيلي المصري البارز الذي تحمل الجائزة اسمه.

وتوفي آدم حنين في 22 مايو الماضي عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد رحلة طويلة مع الفن.

وقالت لجنة التحكيم في بيان، أمس، إن الجائزة الأولى، وقيمتها 50 ألف جنيه (3100 دولار)، فازت بها لينا المجدوب، فيما نالت الجائزة الثانية، وقيمتها 20 ألف جنيه (1250 دولاراً)، منى عمر.

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وفاز بالجائزة الثالثة، وقيمتها 10 آلاف جنيه (600 دولار)، باهر أبوبكر. وقدمت اللجنة جائزة تشجيعية بقيمة 5000 جنيه (300 دولار) إلى يوستينا فهمي.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الفنان عصام درويش، وعضوية كل من: الفنان أحمد شيحا، والأستاذة الأكاديمية أمل نصر، والفنان إيهاب اللبان، والفنان شريف عبدالبديع، والفنان محمد رضوان، والفنان ناجي فريد. وتمنح الجائزة للنحاتين الشبان في مصر والعالم العربي، ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وهي مقدمة من مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، التي تأسست عام 2007، وأقيمت دورتها الأولى 2017-‏2016، والثانية 2018-‏2017، والثالثة 2019-‏2018. ومراعاة للإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس «كورونا»، أعلنت المؤسسة إرجاء حفل توزيع الجوائز، وافتتاح معرض الأعمال المشاركة إلى شهر سبتمبر المقبل.

الجائزة تمنح للنحاتين الشبان في مصر والعالم العربي، ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

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