بالصور| أول جلسة تصوير لريا أبي راشد عقب شائعة خضوعها لعملية تجميل

لايف ستايل
شاركت الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أول جلسة تصوير لها، عقب شائعة خضوعها لعملية تجميل.
وظهرت الإعلامية اللبنانية، بمكياج نهاري بسيط، وبدلة بيضاء فضفاضة بدون نقوش، مع تسريحة شعر إنسيابية، وحذاء شفاف وحقيبة متوسطة الحجم.
وأوضحت "ريا" أن تلك الصور التقاطت خلال تنزها في شوارع العاصمة البريطانية لندن، صباح اليوم.
وخرجت ريا أبي راشد عن صمتها بشأن الحديث عن خضوعها لعمليات تجميل بوجهها، مشاركة صورة لها بدون مكياج، أظهرت ملامحها المعتادة، معلقة: "أنا ونفسي، وهذا نفس الوجه الذي كان لدي دائما".
وأثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، حول خضوعها لعملية تجميل، خصوصًا بعدما نشرت صورة ظهرت فيها بملامح مختلفة، بوجه نحيف وعيون متسعة، حتى زعم البعض أنها خضعت لعملية تجميل، بين البوتوكس، وملئ الجلد بالفيلر مع الفكين.
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