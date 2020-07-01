بالصور| بعد زيادة وزنها.. هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها في الجيم

لايف ستايل
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمقطع فيديو، خلال تواجدها في الجيم.
وظهرت "هيفاء"، خلال استعراض رشاقتها، بتسريحة شعر إنسيابية، وبنطلون رياضي ضيق متعدد الألوان، و"توب إستومك" فضفاض يحمل اللون القرمزي بدون أكمام، ولا يتضمن رسومات.
يأتي ذلك عقب إعلان الفنانة اللبنانية، اكتسابها المزيد من الوزن خلال فترة جلوسها في الحجر المنزلي؛ للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشارت "هيفاء" إلى ذلك خلال مداخلتها عبر برنامج "سكايب" مع برنامج "منا وجر" المذاع على فضائية "إم تي في لبنان"، إبريل الماضي، موضحة أنها لم تغادر منزلها منذ 11 مارس، ما أدي إلى زيادة وزنها.
وتابعت الفنانة اللبنانية: "ياريت أزداد جمالا، لكني أزداد في أمور أخرى، أزداد في الوزن".
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