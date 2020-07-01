أبرزها الدجاج.. 6 مصادر طبيعية للفسفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
الفسفور من أهم المعادن التي يحتاجها الفرد للقيام بالعديد من الوظائف الحيوية والتي من أبرزها توفير الطاقة، وبناء العظام، وتجديد الخلايا.
ويحتاج الفرد يوميًا تناول تناول 700 ملليجرام منه يوميًا، وللتعرف على الجرعات اللازمة للمراهقين والحوامل، ومصادره المختلفة اضغط هنا.
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