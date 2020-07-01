هل يكشف خطك وطريقة كتابتك للحروف عن شخصيتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خط يدك يكشف عنك الكثير، ولكل شخص خط يميزه، سواء طريقة كتابته للحروف كبيرة أو صغيرة، مائلة أم مستقيمة، ومقدار ضغطك على القلم وطريقة رسمك للحروف، فالكتابة اليدوية هي إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها التعبير عن شخصيتك، نستعرض ما يبرزه خطك عن ملامح شخصيتك وفقاً لموقع the list.

الكتابة بأحرف كبيرة وجريئة يمكن أن تكون مؤشرا على الطموح، واستخدام القلم الخاص بك مع اليد الخفيفة يمكن أن تشير إلى أنك قادر على الانتقال من مكان إلى آخر بكل سهولة، كما أن الأشخاص الذين تميل كلماتهم إلى اليمين هم عاطفيون ومقربون من العائلة والأصدقاء، أما أولئك الذين خط يديهم هزيل وفي الاتجاه المعاكس فهو شخص استبطاني.

ويمكن أيضا أن يتم الكشف عن الطابع الخاص بك في الطريقة التي تكتب بها رسائل معينة، الطريقة التي تكتب بها حرف بشكل صغير قد تشير إلى أنك شخص كتوم، في حين أن وضع النقاط والهمزات بشكل صريح وواضح، يمكن أن يشير إلى كيفية توجيهك نحو الهدف.

لكن في مقال لصحيفة "الجارديان"، أشار الطبيب النفسي البريطاني راج برسود إلى أن مئات الدراسات في علم الرسوم البيانية "المعنية بالخطوط"، "فشلت في إنشاء روابط بين الشخصية والكتابة اليدوية لأي قيمة عملية"، وحتى الشركات التي ربما حاولت استخدام الرسوم البيانية في اختيار المتقدمين للعمل يقولون إن خبراء الكتابة اليدوية غير قادرين على التنبؤ بمدى قدرة شخص ما على القيام بعمل على أساس خط يده وحده، ولكن يجب إجراء اختبارات أخرى للتوصل لنتائج دقيقة.