لمرضى الضغط المرتفع.. 6 إرشادات مفيدة لتجنب التعرض لمضاعفاته في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يتأثر مرضى الضغط المرتفع بشكل سلبي، ويتعرضون لمضاعفات صحية تؤثر على صحة القلب. ولوقاية مرضى الضغط المرتفع من تأثير ارتفاع درجات الحرارة، يجب اتباع بعض الارشادات، وللتعرف عليها اضغط هنا.

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