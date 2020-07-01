للحوامل.. 6 أشهر احذري فيها الاستحمام بالماء الساخن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ما إن تعلم المرأة أنها حامل يُعلمها طبيبها الخاص بقائمة المحظورات والممنوعات التي يجب تجنبها، سواء كانت تتعلق بالأطعمة والمشروبات أو الحركة أو الأنشطة السابقة.

ومن بين تلك المحظورات الاستحمام بالماء الساخن خلال الثلاثة أشهر الأولى والثلاثة الأخيرة من الحمل، وذلك لأسباب نذكرها فيما يلي، حسبما أوضح موقعا "timesofindia" و"susquehannahealth".

الثلث الأول من الحمل:

البخار المنبعث من الماء الساخن أثناء استحمام الحامل، قد يتسبب في انخفاض ضغط الدم، ما يعرضها للإغماء، ومع ركودها على الأرض، تتعرض للإصابة بالجروح والكسور والكدمات، وقد يزيد من فرص التعرض للإجهاض.

ويؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب الماء الساخن، إلى انخفاض ضغط الدم، ويقلل من تدفئة الدم في الجسم، وبالتالي يؤثر سلبا على تغذية الجنين.

ويزيد الماء الساخن أيضا من فرص تعرض الأم للنزيف، وإذا لم يتم السيطرة عليه، قد يؤدي إلى الإصابة بالإجهاض.

وأيضا يقلل تدفق الدم للجنين، الأمر الذي يتسبب في نقص وصول الأكسجين إليه، ويعرضه لمشاكل في المخ أو الوفاة.

الثلث الأخير من الحمل:

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قد تواجه الحامل بعض المشكلات الجلدية مع تقدمها في الحمل، بسبب زيادة وزنها وضغط الجنين، ويؤدي الماء الساخن إلى تهيج وتشقق الجلد، خصوصا منطقة البطن.

كما يؤثر على عملية تدفق الدم بالشرايين، ونتيجة لزيادة وزن الأم، يقلل من مستوى تدفق الأكسجين إلى الخلايا، ما قد يعرض الأم لفقدان الوعي.

وفي الأشهر الأخيرة من الحمل، يؤثر الماء الساخن بالسلب على حركة الجنين، ما يؤدي إلى زيادة فرص ولادة أطفال يعانون من اضطراب في الحركة.

نصائح لاستحمام آمن للحوامل:

- تجنب الاستحمام بالماء الساخن نظرا لما يسببه من الأضرار التي تم ذكرها سابقا، ومن الأفضل الاستحمام بالماء الدافئ.

- تجنب استخدام فقاعات الاستحمام، وغيرها من المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية، والتي تدخل للجنين عبر مسام الجلد، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر به، خصوصا في حالة نقع جسم المرأة في حوض الاستحمام.

- تجنب استخدام لوفة خشنة، نظرا لأن يجعل الجلد أكثر تحسسا، ومنعا للتعرض للجروح، من الأفضل الاستحمام بلوفة ناعمة.

- من الأفضل استخدام السجادة المانعة للانزلاق من خلال وضعها في أماكن مختلفة في الحمام، للحماية من السقوط.

- من الضروري أن يحتوي الحمام على منفذ للهواء، للتخلص من البخار المنبعث من المياه، والذي يتسبب في الاختناق.