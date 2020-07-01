صيحة ملمع الشفاه الطبيعي صيف 2020



كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:43 مساءً - ملمع الشفاه بدأ بشقّ طريقه من جديد إلى عالم الموضة منذ بضعة مواسم، لكن في ربيع وصيف 2020، تحوّل إلى صيحة أساسية ظهرت على منصّات عروض عديدة. دعي شفاهكِ تلمع وتبدو دوماً مرطّبة وجذابة!

جمعنا لك أفضل أنواع ملمع الشفاه بالدرجات الطبيعية لتعتمدِي الأنسب لك والأقرب إلى لون بشرتك.



ملمع الشفاه من ميك أب فوريفر

GLOSSY FULL COULEUR

GLOSSY FULL COULEUR



هذا النوع يعطي الشفاه لمعة عالية للغاية تدوم لفترات طويلة، يتوفر في 9 ألوان تعمل على إضاءة الشفاه بشكل مثالي، ويتميز هذا النوع أيضاً بخاصية pop-art تعطي ألواناً غامقة لتطبيقها على الشفاه مباشرة، أو ألواناً خفيفة يتم تطبيقها على أحمر الشفاه الخاص بك.

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ملمع الشفاه من فينتي

Gloss Bomb Universal Luminizer

Gloss Bomb Universal Luminizer



أعلنت المغنية الشهيرة ريهانا عن إطلاق ماركة المكياج الخاصة بها "جلوس الشفايف"، وأصبح من أكثر المنتجات المشهورة في المجموعة.

حيث إن تركيبة الجلوس غير اللزجة تسمح للمنتج بأن يتوزع على الشفايف بسلاسة، ويعطيك لمعاناً أكثر.



ملمع الشفاه من ديور

Lip Maximizer Plumping Gloss

Lip Maximizer Plumping Gloss



جلوس شفايف من مجموعة Dior Backstage لم يعط لمعاناً للشفايف فقط، لكن يرطبها أيضاً بعمق، وهو مركب من حمض الهيالورونيك لكي يعمل على ملء الشفايف وترطيبها ويعطيها وميضاً لامعاً مثالياً.

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ملمع الشفاه من لانكوم

Lancome Juicy Shaker Lip Gloss in 201 Piece of Cake

Lancome Juicy Shaker Lip Gloss in 201 Piece of Cake



يمنح هذا النوع للشفاه تألقاً ولوناً مفرطاً، تدوم لفترات طويلة، حيث إن هذه التركيبة المبتكرة المثالية تمنح الشفاه لمعاناً وتغطية عالية التأثير.



ملمع الشفاه من شانيل

Chanel Rouge Coco Gloss in 788 Parthenope

Chanel Rouge Coco Gloss in 788 Parthenope



تقدّم شانيل CHANEL ملمّع الشفاه الجديد بتركيبته المرطّبة والفائقة اللمعية التي لا تُقاوم، ويجذب الأنظار بألوانه الساحرة التي تتنوّع بين حادّة ومتلألئة وشفافة ومطليّة، وتتراوح بين خفيفة لمظهر طبيعي وكثيفة لتغطية تامّة.

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