ما هو ماء الميسيلار وهل ينبغي استخدامه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:43 مساءً - هل سمعت سابقاً بـ ماء الميسيلار Micellar Water، وهل استخدمته سابقاً؟ فهذا المنتج الذي يُسمى بماء التطهير هو منتج العناية بالبشرة الذي تجهل فوائده كثيرات من النساء، في وقت يعد من أكثر منتجات العناية بالبشرة أهمية للبشرة، حيث يمنح المرأة بشرة نظيفة وصحية وخالية من الشوائب.



وفي هذا المقال، نرصد لك كل ما يجب أن تعرفيه عن ماء الميسيلار.



ما هو ماء الميسيلار؟

ماء الميسيلار



ماء الميسيلار هو منظف لطيف لبشرة الوجه، يحتوي على خلايا صغيرة تلتقط جزيئات الأوساخ وتفتتها، مما ينظف البشرة من دون أن يتسبب بجفافها. كما يعمل على تطهير وتنظيف البشرة من الزيوت الزائدة والدهون والأوساخ وآثار المكياج، من دون أن يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية التي تحتاجها للبقاء رطبة وناعمة وصحية.

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لماذا يجب استخدام ماء الميسيلار؟

لماذا يجب استخدام ماء الميسيلار



يجرد الصابون وبعض أنواع غسول الوجه الجلد من الزيوت والبروتينات الطبيعية، بعكس ذلك يساعد ماء الميسيلار في الحفاظ على حاجز الرطوبة داخل الجلد، مما يوفر للمرأة بشرة صحية ومنتعشة خالية من الأوساخ والشوائب.



أفضل أنواع ماء الميسيلار؟



إذا كنت تفكرين في تجربة ماء الميسيلار، سنقدم لك في ما يلي مجموعة من أفضل أنواع ماء الميسيلار لتستفيدي من نتائجها في تنظيف البشرة في الأعماق من دون أن يسبب الجفاف والاحمرار لها:

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- Bioderma Sensibio H2O Micellar Water:

Bioderma Sensibio H2O Micellar Water

يعد ماء الميسيلار هذا مثالياً لتنظيف البشرة الحساسة وإزالة آثار المكياج عنها، مع الحفاظ على الزيوت الطبيعية في الجلد. ضعي القليل منه على فوطة قطنية وامسحي بلطف وجهك وعينيك به. استخدميه يومياً في الصباح والمساء.



- eau micellaire la roche posay effaclar ultra:

eau micellaire la roche posay effaclar ultra

يعد ماء الميسيلار هذا خياراً رائعاً للبشرة الدهنية والحساسة، حيث ينظفها بلطف من الأوساخ وآثار المكياج من دون أن يسبب لها الجفاف. ضعي كمية كافية منه على قطعة قطنية ونظفي بواسطته الوجه والعينين، من دون الحاجة الى تشطيف وجهك بالمياه العادية.



- Garnier micellar water:

Garnier micellar water

ينظف ماء الميسيلار هذا من غارنييه البشرة ويزيل المكياج، فيمنح البشرة نعومة فائقة وانتعاشاً. فهو يعمل كالمغناطيس، حيث يلتقط الأوساخ والزيوت الزائدة وآثار المكياج عن سطح البشرة، بشكل لطيف وفعال. وهو مثالي لجميع أنواع البشرة.

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