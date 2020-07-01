أفكار مناكير فرنسي عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:43 مساءً - يعود المناكير الفرنسي هذا الموسم بقوة ليحتل حيزاً كبيراً في موضة المناكير، ولكن هذه المرة سيكون بأسلوب جديد متميز يجعل أظافرك في غاية الجمال، حيث تدخل ألوان كثيرة، ممتعة وبراقة، على هذه الموضة لتجعلها غير تقليدية وعصرية جداً. ويشكل هذا الصيف فرصة مناسبة لاستخدام المناكير الفرنسي المزين بالألوان الحيوية، لتكون إطلالتك اليومية والمسائية متجددة وتواكب صيحات الموضة.



تعرفي الى أجدد موديلات المناكير الفرنسي، فاختاري من بينها ما يناسبك.



المناكير الفرنسي الأصفر

المناكير الفرنسي الأصفر



آن الأوان للتجدد والتغيير في ما يتعلق بالمناكير الفرنسي، لتجعليه غير تقليدي وفي غاية الجمال والجاذبية. بحيث تستبدلين المناكير الأبيض الثلجي على قاعدة الظفر بالمناكير الأصفر المبهج. يكفي أن تضعي طبقة من المناكير الشفاف على كامل الظفر، ومن ثم تزيين قاعدة الأظافر بالمناكير الأصفر الفاتح.



المناكير الفرنسي المموج

المناكير الفرنسي المموج



إذا كنت تعشقين المناكير الفرنسي بالألوان التقليدية، يمكنك أن تعتمديه ولكن بأسلوب متجدد، بحيث تستبدلين الخط الأبيض المستقيم على طول قاعدة الظفر، بخط أبيض مموج، وهو موديل أظافر أنيق وعصري في آن، ويشكل خياراً مثالياً لأوقات النهار والمساء على حد سواء.



المناكير الفرنسي المذهّب

المناكير الفرنسي المذهّب



عندما ترغبين في اعتماد المناكير الفرنسي خلال هذا الموسم، أضيفي إليه لمسة مذهّبة تضيف الكثير من الفخامة والجمال على أظافرك. يكفي أن تضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع على كامل الظفر، وتطبقي من ثم رقائق ذهبية ناعمة على الظفر بشكل نصف بيضاوي.

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المناكير الفرنسي متعدد الألوان

المناكير الفرنسي متعدد الألوان



إذا كنت تميلين الى الجرأة وتعشقين الألوان الحيوية والمنعشة، فإن المناكير الفرنسي المتعدد الألوان سيشكل خياراً مثالياً لك فهو سيشعرك بالانتعاش ويضفي على إطلالتك الحيوية والمرح. في البداية، ضعي طبقة من المناكير الشفاف على كامل الظفر، من ثم استخدمي لوناً حيوياً مختلفاً على كل ظفر على حدة، مثل الأزرق والأحمر والبرتقالي والتركواز...



المناكير الفرنسي الأزرق والبني

المناكير الفرنسي الأزرق والبني



للحصول على مظهر أظافر فريد من نوعه وخارج عن المألوف، ننصحك باعتماد المناكير الفرنسي باللونين الأزرق الداكن والبني الفاتح. اجعلي الأزرق الداكن على قاعدة الظفر، أما البني الفاتح فعلى كامل الظفر. إن مزيج البني الفاتح والأزرق الداكن سيشكل نقلة نوعية في موضة المناكير الفرنسي، تضفي الجاذبية على أظافرك في إطلالاتك المختلفة.

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