ماء الأرز سر جمال شعر المرأة الآسيوية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:43 مساءً - يعد استخدام ماء الأرز للشعر أحد طقوس الجمال غير التقليدية في الثقافة الآسيوية القديمة، حيث كان وما زال يُستخدم لفرد وتطويل الشعر وجعله أكثر نعومة ولمعاناً، وكذلك تعزيز وتسريع نموه. ونظراً الى نتائجه الباهرة، يحظى ماء الأرز بشعبية كبيرة لدى المرأة الآسيوية التي تميل الى كل ما هو طبيعي ومفيد لجعل الشهر أطول وأقوى وأكثر صحة.



وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز فوائد ماء الأرز للشعر وكيفية تحضيره واستخدامه.



أبرز فوائد ماء الأرز للشعر

أبرز فوائد ماء الأرز للشعر



ماء الأرز مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الشعر، مثل الأحماض الأمينية، الإينوزيتول الذي يساعد في تقوية الشعر، الفيتامينات B و E، المعادن، ومضادات الأكسدة... إلا أن نتائج استخدام ماء الأرز على الشعر تتعلق بشكل كبير بنوع الشعر وملمسه والنظام الغذائي وعادات تصفيف الشعر والوراثة... إلا أنه في الأحوال كافة، أثبت ماء الأرز قدرة كبيرة على تطويل الشعر وتعزيز نموه ومنحه النعومة واللمعان، لا سيما إن كنت تخضعين لعلاجات مدعومة علمياً تعالج سبب تساقط الشعر وتكسره وهشاشته.

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هل لماء الأرز آثار جانبية على الشعر؟

لماء الأرز آثار جانبية على الشعر



على رغم فوائده ونتائجه السريعة التي تظهر على الشعر، قد يسبب ماء الأرز تقشر فروة الرأس، وتراكم البروتين على الشعر الذي يمكن أن يسبب الجفاف الشديد والتلف للشعر، وتقصف الشعر في حال كان ضعيفاً جداً، حيث أن مكون النشا الثقيل في الماء يؤدي الى تقصف وتكسر الشعر على المدى الطويل، لذلك على النساء ذوات الشعر الناعم والخفيف أن يكن حذرات عند استخدام ماء الأرز.



كيفية تحضير ماء الأرز للشعر

كيفية تحضير ماء الأرز للشعر



يمكنك الاستفادة من فوائد ماء الأرز في تطويل الشعر ومنحه النعومة واللمعان، من خلال تحضيره في المنزل عبر سلق ربع كوب من الأرز في كمية مناسبة من الماء، ومن ثم فصل الأرز عن الماء، والاحتفاظ بماء الأرز جانباً الى أن يصبح بارداً. من ثم، طبقي ماء الأرز على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً وشطفيه بالماء البارد للتخلص من آثار النشا على الشعر.



أفضل علاج منزلي للشعر



يعد ماء الأرز بالنسبة الى النساء الآسيويات، أفضل علاج منزلي لتطويل الشعر وجعله ذا ملمس حريري، ويعود إليه الفضل في تمتعهن بشعر طويل وناعم وذي مظهر جذاب جداً يزيد من أنوثتهن وجمالهن.

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