آخر صيحات أزياء الكارو لصيف 2020 من أهم الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:43 مساءً - لم تعد موضة الكارو محصورة فقط بموسمي الخريف والشتاء؛ فهي أضحت اليوم واحدة من أحدث صيحات صيف 2020، وذلك ما أثبتته لنا منصات العروض الخاصة بالموسم.

بدلة كارو مع تنورة ميدي من مايكل كورس Michael Kors



قدمت أهم الماركات العالمية ضمن عروض صيف 2020 تصميمات تحبس الأنفاس من أزياء الكارو اللافتة بألوان وأحجام متنوعة؛ فرأينا الكارو مع المربعات الكبيرة وأخرى مع المربعات الصغيرة جداً ملبيةً مختلف الأذواق. كما برزت على المنصات تصميمات متعددة للكارو؛ فرأيناها من خلال البناطيل والمعاطف الرقيقة، بالإضافة إلى الإطلالات الكاملة سواء من خلال الجمبسوت الكارو أو الفساتين أو البدلات مع تنانير وجواكيت كارو.

فإذا كنت من عاشقات إطلالات الكارو؛ فلا تترددي أبداً باعتمادها هذا الصيف، حيث ستقدم إليك «الخليج 365» اليوم باقة واسعة من أجمل تصميمات الكارو من أهم الماركات العالمية لموسم صيف 2020؛ كي تختاري منها الأروع.

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أزياء الكارو أحدث موضة صيف 2020

أزياء كارو مع مربعات كبيرة

جمبسوت كارو ناعم من جمباتيستا فالي Giambattista Valli



لاحظنا سيطرة أزياء الكارو مع مربعات كبيرة على العديد من منصات عروض صيف 2020؛ فظهرت مفعمة بالأنوثة والرقي من خلال تصميمات متعددة. وقد لفتنا بنطلون الكارو مع المربعات الكبيرة ضمن عرض توغا «Toga» باللونين الأصفر والأحمر، الذي تم تنسيقه مع جاكيت عصرية باللون الأسود لإطلالة كاجوال شبابية.

تليق هذه الإطلالة بالفتاة المفعمة بالشباب التي تهوى العصرية المبتكرة، ومن الأجمل تنسيقها مع حذاء سنيكرز ضخم.

أما دار جمباتسيتا فالي «Giambattista Valli» فقدمت موضة الكارو بأسلوب صيفي راقٍ هذا الموسم. وقد لفتنا من خلال جمبسوت كارو أبيض مع مربعات كبيرة رمادية لإطلالة أنيقة ومنعشة.

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ننصحكِ باعتماد هذه القطعة مع صندل بكعب رفيع لـ«لوك» رسمي مميز.

كما ظهر الكارو مع المربعات الكبيرة على منصة مايكل كورس «Michael Kors» من خلال معطف باللونين الأبيض والكحلي لإطلالة تجمع بين الراحة والأناقة.

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أزياء كارو مع مربعات صغيرة

تنورة مع فتحة من قماش الكارو من بربري Burberry



لأزياء الكارو مع المربعات الصغيرة لمسة خاصة تضفيها على إطلالة المرأة العاشقة لكل ما هو أنيق وراقٍ وكلاسيكي. وقد فاجأتنا أهم الماركات العالمية بتضمين هذه الخامة ضمن مجموعاتها لصيف 2020 معيدةً إحياء صيحة كنا نعتبرها مخصصة فقط للشعور بدف الشتاء.

جاءت الكثير من قطع مجموعة صيف 2020 لدى دار كريستيان ديور «Christian Dior» من خامة الكارو بالألوان الترابية، فرصدناها من خلال البدلات المميزة المؤلفة من تنانير أو الشورتات بمختلف الأطوال والجواكيت مع الأحزمة المحددة للخصر.

كذلك، فقد لفتتنا تنورة الكارو بالأبيض والأسود على منصة بربري «Burberry» مع تصميمها العصري القصير من الأمام والميدي من الخلف. نسِّقيها مع قميص أبيض من الساتان وتفاصيل الدانتيل لإطلالة رسمية راقية، ولا تنسي ارتداء الحذاء بالكعب الرفيع وحقيبة يد سوداء لاستكمال الإطلالة.

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