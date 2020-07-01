موديلات قمصان صيفية طويلة للمحجبات من وحي مُدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:43 مساءً - تعتمد الفتيات المحجبات في فصل الصيف على الخيارات الكاجوال بالقمصان الطويلة، وعن مُدونات الموضة فاعتمدن هذه الصيحة بطرق محتشمة عدة، وتنسيقات مذهلة تناسب فئة كبيرة من الفتيات، لذا استوحينا للمحجبات عدة خيارات يمكنهن التأنق بها بالقمصان الطويلة.. فإليكن الخيارات:



تنسيقات صيفية من وحي من آلاء نوبل

تنسيق التنانير مع القمصان الطويلة من الاء نوبل



فضَّلت آلاء نوبل عدة خيارات بالقمصان الطويلة مع التنورة، منها قميص زهري مزين بنقط بيضاء وتنورة بيضاء لخيار أنثوي، وتألقت قميص أحمر مزين بحزام أسود للخصر مع تنورة سوداء لإطلالة عملية.

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إطلالات كاجوال من نورهان حسن

اطلالة كاجول مع الحجاب الأبيض من نورهان حسن



اعتمدت مدونة الموضة والبلوجر نورهان حسن عدة خيارات بالقمصان، أبرزها بنطال أبيض واسع مع قميص زهري طويل مزين بمطاطات لموديل ناعم وأنثوي، ونسقت بنطالًا ضيقًا مع قميص أسود طويل لمظهر حيادي، واختارت بنطالًا أبيض مع بلوزة رمادية طويلة لمظهر مناسب للخيارات اليومية.

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خيارات دينا رزق بالقمصان الطويلة

اطلالة كاجول بالقمصان الطويلة من دينا رزق



تأنقت المؤثرة دينا رزق بعدة إطلالات صيفية بأسلوب عملي، منها بنطال أبيض طويل مع قميص كاروهات باللونين الأسود والأبيض، وتجملت بتنورة بيضاء مع قميص أزرق بدرجة مميزة لمظهر عصري، ولإطلالة شبابية تزينت ببنطال وبلوزة واسعين باللون الأزرق مع حجاب ملون.

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إطلالات مستوحاة من مي محمد بأسلوب الكاجوال

اطلالة كاجول بالقميص من مي محمد



ارتدت مي محمد عدة خيارات بالقمصان بأسلوب الكاجوال، منها تنورة بيضاء مع قميص طويل مشمشي مزين بأزرار سوداء، وأطلت ببنطال وبلوزة واسعين باللون البني لخيار عملي مريح، وظهرت ببنطال أبيض مع قميص طويل زهري.

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نصائح لارتداء القمصان الطويلة في الصيف



لارتداء القمصان الطويلة في فصل الصيف بكل أناقة يجب عليكِ مراعاة موديلات القميص الطويل، فمن الصيحات الرائجة للقميص الطويل أيضًا تلك المزودة بحزام يحدد الخصر، ويتميز بأنه يضفي لمسة من الأنوثة والجاذبية، فاختاريها إذا كنت ترغبين في ارتدائها في أحد مشاويرك المميزة، أما في حالة ارتداء قميص طويل غير مزود بحزام فيمكنك تنسيق حزام من الجلد معه، أو يمكنك ارتداء حزام الكورسيه الذي يأتي ضمن الصيحات الأكثر رواجًا، وذلك لتتمتعي بلوك عصري وغير تقليدي.

ويجب مراعاة طولك، فإذا كنت قصيرة القامة فاختاري القمصان المصممة بخطوط طولية لتعطيكِ مظهرًا أكثر طولًا، ويمكنك ارتداء صندل بكعب عالٍ، أما إذا كنتِ من الفتيات الطويلات فابتعدي عن الخطوط الطولية تمامًا، واستبدليها إما بالقمصان محايدة اللون كالبيضاء أو السوداء، أو اختاري القمصان المزينة بالنقوش العرضية التي تقلل من المظهر الطويل، ويمكنك ارتداء حذاء رياضي أو حذاء الفلات المفتوح والمسطح معها.

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