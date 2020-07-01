اعترفت بممارسة الرذيلة.. من هي ريناد عماد المقبوض عليها بتهمة خدش الحياء؟

علاقات و مجتمع

اتهام بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة عبر "تيك توك"، موجه إلى الشابة ريناد عماد، لتنضم إلى قائمة الفتيات المهددات بالسجن؛ بسبب تلك المواد المصورة المنشورة عبر حساباتهن.

وأمرت نيابة الدقي، صباح اليوم، بحبس المتهمة ريناد عماد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بترويج فيديوهات خادشة للحياء، والإعلان عن نفسها عبر تطبيق "تيك توك" على الانترنت، ونشر مواد إباحية؛ بهدف ممارسة الدعارة.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن ريناد عماد، خلال السطور التالية:

- اسمها الحقيقي منة الله عبدالله.

- يتابعها ما يزيد عن مليون و400 شخصا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

- حصلت على ما يتجاوز الـ5 ملايين لايك على مقاطع فيديو التي تنشرها على حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك"، الذي يتابعها عليه ما يقارب المليون شخصا.

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- الحكمة التي تؤمن بها: "إذا لم تقاتل من أجل ما تحب.. فلا تبكي على ما تخسره".

- تحرص من حين إلى آخر على ارتداء الشعر المستعار "بواريك"، بألوان مختلفة، أبرزها: الأصفر والأحمر والبينك والرمادي والأسود.

- تعتمد في مقاطع الفيديو التي تنشرها على الرقص والغناء والتعبير الحركي.

- اعترفت خلال التحقيقات بممارستها الدعارة مع الشباب بمقابل مادي.

- أكدت ريناد عما أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي، مملوك لنجل فنان شعبي شهير، بعد رصدها وهي تقدم فيديوهات على موقع "تيك توك"، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء وفيديوهات جنسية.