علاقات و مجتمع
قالت رضوى فتحي، استشاري صحة العلاقات والتواصل، إنه لا يمكن أن تتولى إحدى السيدات المبادرة والقيادة بعرض الزواج على الرجل؛ خاصة أنه في حال تم الزواج ستكون شخصيتها هي السائدة في المنزل، ما يعكس الابتعاد عن الفطرة السليمة.
وأضافت رضوى فتحي، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والذي تقدمه الإعلامية سالي شاهين، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يجب على الجميع اتباع الفطرة الصحيحة التي خلقنا الله عليها، وهي أن يبدء العنصر الذكري بإبداء الرغبة في الارتباط والتواصل مع السيدة، مشيرة إلى أن قوة المرأة في خجلها ورقتها.
وأوضحت استشاري صحة العلاقات والتواصل، أن الأثنى تملك القدرة على التكيف وفق أي ظروف؛ ولذا هي من تخرج من منزل أسرتها للذهاب، آخر يملكه زوجها للإقامة معه.
وأكدت رضوى فتحي أن الرجل تظل قوته في صبره الشديد وتحمله للمسؤلية، بينما تظل قوة المرأة في خجلها وحنيتها ومرونتها، مشيره إلى أنه مهما اختلفت الأفكار والمفاهيم للرجل، فدائما ما تكون فطرته ثابتة، في حين لا يجب على الأنثي المبادرة لإعلان عزمها الارتباط منه.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري "صحة علاقات": لا يجوز للأنثي عرض الزواج على الرجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.