استشاري "صحة علاقات": لا يجوز للأنثي عرض الزواج على الرجل

علاقات و مجتمع

قالت رضوى فتحي، استشاري صحة العلاقات والتواصل، إنه لا يمكن أن تتولى إحدى السيدات المبادرة والقيادة بعرض الزواج على الرجل؛ خاصة أنه في حال تم الزواج ستكون شخصيتها هي السائدة في المنزل، ما يعكس الابتعاد عن الفطرة السليمة.

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وأضافت رضوى فتحي، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والذي تقدمه الإعلامية سالي شاهين، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يجب على الجميع اتباع الفطرة الصحيحة التي خلقنا الله عليها، وهي أن يبدء العنصر الذكري بإبداء الرغبة في الارتباط والتواصل مع السيدة، مشيرة إلى أن قوة المرأة في خجلها ورقتها.

وأوضحت استشاري صحة العلاقات والتواصل، أن الأثنى تملك القدرة على التكيف وفق أي ظروف؛ ولذا هي من تخرج من منزل أسرتها للذهاب، آخر يملكه زوجها للإقامة معه.

وأكدت رضوى فتحي أن الرجل تظل قوته في صبره الشديد وتحمله للمسؤلية، بينما تظل قوة المرأة في خجلها وحنيتها ومرونتها، مشيره إلى أنه مهما اختلفت الأفكار والمفاهيم للرجل، فدائما ما تكون فطرته ثابتة، في حين لا يجب على الأنثي المبادرة لإعلان عزمها الارتباط منه.