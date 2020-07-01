بـ "ساقين مبتورة".. طفل يجمع 1.1 مليون استرليني لصالح مستشفى أنقذ حياته

علاقات و مجتمع

بالرغم من فقدانه لساقيه وصغر عمره، نجح طفل بريطاني، يبلغ من العمر 5 سنوات، في جمع أكثر من مليون جنيه إسترليني "ما يعادل 1.2 مليون دولار" للمستشفى الذي أنقذ حياته؛ عندما كان عمره أسابيع فقط.

واستطاع الطفل توني هودجيل من خلال المشي بأرجل صناعية لمسافة 10 كيلو مترات خلال الشهر الماضي أن يجمع هذا المبلغ.

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ووفقًا لـ"سي إن إن"، فقد توني ساقيه بعد تعرضه لسوء معاملة من والديه البيولوجيين؛ عندما كان مولودًا جديدًا، وتمكنت مستشفى للأطفال في لندن من إنقاذ حياته، لكنها اضطرت إلى بتر ساقيه.

وسعى "هودجيل" إلى جمع تبرعات بـ500 جنيه إسترليني لمستشفى لندن، من خلال المشي طوال شهر يونيو المنصرم، لكن انهالت عليه التبرعات حتى وصلت إلى 1.1 مليون جنيه إسترليني، على صفحته لجمع التبرعات عبر الإنترنت حتى اليوم.

وأكمل "هودجيل" مسيرته أمس أمام حشد كبير في مسقط رأسه في وست مولينج، جنوب شرق انجلترا، واحتفل مع عائلته، وقالت باولا هادجيل، والدته بالتبني، إنه "أمر لا يصدق، توني قبل أسابيع قليلة كان بالكاد يمكنه اتخاذ خطوات قليلة، إنه فتى قوي ولديه عزيمة قوية ونحن فخورون به للغاية".

تعلم "توني" مؤخرًا المشي على عكازين، وألهمه الكابتن توم مور، إكمال التحدي، بعدما شاهد الطفل المحارب القديم البالغ من العمر 99 عامًا، والذي أصبح مشهورًا في بريطانيا بعد جمع أكثر من 40 مليون دولارًا تبرعات لقطاع الصحة البريطانية، من خلال السير في حديقة منزله.

وقالت المديرة المساعدة لجمع التبرعات في مستشفى الأطفال كارولين جورملي، إن والدته "كانت تعطينا تحديثات منتظمة وقد أذهلنا تقدمه"، مضيفة أن "قوته وكرم كل من تبرع صنع هذا التأثير المذهل، لقد جعل الجميع فخورين للغاية".