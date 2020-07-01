للمصابين بكورونا.. إرشادات تجنبك التعرض للاكتئاب أثناء العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

يعاني الكثير من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من الشعور بالحزن والاكتئاب خاصة عند اتباعهم إجراءات العزل المنزلي، وتعرضهم للاكتئاب يؤثر على كفاءة مناعتهم، ووفرص مقاومة الجسم للفيروس.

وللتعرف على الطرق التي تساهم في تجنب الشعور بالاحباط والاكتئاب اضغط هنا.